《金多寶》｜見證蘇施黃照顧腦退化媽媽 金燕玲感同身受：最辛苦是家人

賀歲片《金多寶》票房破1千萬。一場鬧劇底下藏著溫情，為了一圓嫲嫲中六合彩金多寶的夢，一家人誤打誤撞之下卻重新獲得朝夕相處、修補關係的機會。故事的重心自然是在由金燕玲飾演患有腦退化（認知障礙症）的嫲嫲，非常親切而且著緊家人，細膩的演技很容易令人想起與嫲嫲婆婆相處片段。演活腦退化長者的金燕玲，現實中卻身分對調是一位照顧者，曾經長達10多年照顧患癌的父母，因此深明照顧者的憂慮和困難。

金多寶｜金燕玲演活腦退化嫲嫲 體諒照顧者的無能為力：最辛苦是家人

燕玲姐接受《星島頭條》訪問，談及腦退化症患者和家人的困難。這個病涉及很多事情，不只是病人本身。他們可能已經毫無意識，即使身體上有其他病痛都可能不理解，甚至跌倒了坐在地上也可能「唔識痛」，也不會表達。所有背後的痛苦和負擔更多是落在家人和照顧者身上，「（病人）佢自己其實唔知㗎，辛苦嘅佢係照顧佢嘅人。」

金燕玲在電影中飾演一位患有腦退化的嫲嫲角色，多年來一直用同一組號碼買六合彩。（電影《金多寶》劇照）

見證蘇施黃照顧腦退化媽媽 感同身受

以如今的醫學技術，腦退化症無法逆轉，只持續惡化，患者一定會走到需要依賴別人照顧的地步。燕玲姐見證過伴侶蘇施黃是如何照顧患有腦退化症的媽媽：一家人將媽媽視為小孩般照顧，經常回去陪伴她吃飯、聊天。

燕玲姐表示，家人的陪伴和支持，即使只是默默的在身邊，對生病的人來說也是一種「福氣」。但不是每個家庭有條件做到這一點。照顧者往往面對巨大的經濟壓力，還有大量的時間投入。家人通常都需要工作，難以時刻陪伴在旁，卻並非所有人都有充足的財力能夠聘請傭人或其他協助，因而陷入兩難的局面。「唔係每個人都有好好嘅能力可以做到照顧人家，又可以唔影響到自己嘅生活。呢一個係最難最難嘅地方。」

燕玲姐見證過伴侶蘇施黃是如何照顧患有腦退化症的媽媽：一家人將媽媽視為小孩般照顧，經常回去陪伴她吃飯、聊天。

帶著女兒回台灣照顧患癌父親

至於燕玲姐自己也曾經照顧父母合計超過十年，對於照顧者害怕和無能為力的心情，她都感同身受。雖然她的父母並非腦退化患者，卻都是因癌症離世。在父親生病的幾年裡，當時身在英國的她，「帶住我個女幾歲大，喺英國翻返台灣。」

當生活重心全部都在患病的家人身上時，照顧者的情緒也難免受到影響。在父親即將離開之前，燕玲姐曾親耳聽到他說「死啦死啦」，讓她感到非常難受，更因為不知道如何處理這些情緒，對著爸爸說話的語氣可能不夠溫柔，「你睇到佢哋嘅苦你又幫唔到佢哋㗎呢，你都會好驚嘅。」

早做腦退化檢測早做準備

為了減輕家人的負擔，燕玲姐呼籲年長人士及早進行腦退化檢測，事先知道自己是否有腦退化徵兆。「我不嬲都有呢個諗法㗎啦，但係因為拍《金多寶》，我覺得要快啲去做呢個test。」及早發現風險，就能及早和家人討論之後的照顧安排，甚至規劃身後事，「大家要事先知道如何配合。」

延伸閱讀：防腦退化症必吃！推介12種食物增強記憶 黑朱古力也有效 附4款午餐食譜

---

相關文章：

專家票選10招防腦退化 睡眠充足不入三甲？第1名每日做20分鐘有效

大腦垃圾致腦退化？ 醫生推「防失智飲食法」 5招清除腦垃圾/抗發炎/護神經

認知障礙症難根治 多學1種語言發病時間延緩4年 專家教自測患病風險

腦退化症8大早期先兆易忽略！愛花錢/午睡習慣改變是警號？