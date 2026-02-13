9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了

年僅9歲的抗癌小天使「米粒」在確診橫紋肌肉瘤後，勇敢接受長達一年的治療，與病魔奮力抗爭。期間，母親更為愛女剃去長髮，全程陪伴走過化療歷程。米粒生前曾含淚說出「我想離開了」，一句話令無數網民為之動容，但最後仍於今年2月9日不敵病魔，安詳離世。

9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療

9歲的抗癌小天使「米粒」罹患橫紋肌肉瘤，過去一年米粒媽媽在抖音平台「陪著米粒打怪獸」分享米粒的抗癌經歷。她透露，米粒最初感到腿部不適，在太原接受治療後效果不明顯，於是轉往北京醫院就醫。米粒接受了長達1年的治療，期間經歷多次化療、放療及手術，並伴隨著無數次的檢查。

米粒在媽媽的陪伴下頑強抗爭，其母親更為女兒剃去長髮，共同面對艱辛的化療歷程。米粒媽媽心痛地憶述：「我的寶貝也從那個膽小害怕的小女孩變成了一名堅強的小勇士，甚至自己排隊取號去抽血。」然而，隨著病情惡化，癌細胞在體內迅速擴散，米粒的身體無法承受頻繁的抽血與治療。米粒媽媽帶著她從北京回到家鄉，試圖透過藥物緩解不適。無奈癌細胞持續挑戰著米粒的生命，她逐漸消瘦，全身無力，食慾不振，米粒媽媽發現她的身體已疲憊不堪。

抗癌小天使現意識模糊/幻聽幻覺 生前哭訴：我想離開了

米粒媽媽持續發布米粒的「抗癌日記」，同時記錄治療期間的生活，獲得許多網友的鼓勵與支持。家人在今年2月3日為米粒慶祝9歲生日，但生日過後，米粒的身體狀況急劇惡化，出現意識模糊、幻聽幻覺等症狀。米粒媽媽心碎地發文指，米粒在虛弱中曾問媽媽：「你還是以前的那個媽媽嗎？」並說出「我想過世了」。

在米粒離世前一晚，她不斷呼喊著「媽媽」。直到2月9日，米粒媽媽透過帳號上傳了一封遺書，寫道：「寶貝，你陪媽媽一程，媽媽念你一生，今日飄雪，是大自然與寶貝最後的告別，安心走吧，寶貝！」

甚麼是橫紋肌肉瘤？有何症狀？

根據兒童癌病基金資料，橫紋肌肉瘤是一種比較罕見的癌病，約佔所有兒童癌病的百分之五。這種病源自肌肉細胞，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位。較常在男孩子身上發生，通常影響二至六歲的兒童。最常見的症狀包括：

頭、面頰、頸、胸或手腳上出現腫脹

鼻和耳出血

女患者可能有陰道出血

生長在膀胱一帶，可能導致排尿困難

兒童癌病基金

