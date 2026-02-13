Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了

保健養生
更新時間：13:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-13 HKT

年僅9歲的抗癌小天使「米粒」在確診橫紋肌肉瘤後，勇敢接受長達一年的治療，與病魔奮力抗爭。期間，母親更為愛女剃去長髮，全程陪伴走過化療歷程。米粒生前曾含淚說出「我想離開了」，一句話令無數網民為之動容，但最後仍於今年2月9日不敵病魔，安詳離世。

9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 

9歲的抗癌小天使「米粒」罹患橫紋肌肉瘤，過去一年米粒媽媽在抖音平台「陪著米粒打怪獸」分享米粒的抗癌經歷。她透露，米粒最初感到腿部不適，在太原接受治療後效果不明顯，於是轉往北京醫院就醫。米粒接受了長達1年的治療，期間經歷多次化療、放療及手術，並伴隨著無數次的檢查。

米粒在媽媽的陪伴下頑強抗爭，其母親更為女兒剃去長髮，共同面對艱辛的化療歷程。米粒媽媽心痛地憶述：「我的寶貝也從那個膽小害怕的小女孩變成了一名堅強的小勇士，甚至自己排隊取號去抽血。」然而，隨著病情惡化，癌細胞在體內迅速擴散，米粒的身體無法承受頻繁的抽血與治療。米粒媽媽帶著她從北京回到家鄉，試圖透過藥物緩解不適。無奈癌細胞持續挑戰著米粒的生命，她逐漸消瘦，全身無力，食慾不振，米粒媽媽發現她的身體已疲憊不堪。

抗癌小天使現意識模糊/幻聽幻覺 生前哭訴：我想離開了

米粒媽媽持續發布米粒的「抗癌日記」，同時記錄治療期間的生活，獲得許多網友的鼓勵與支持。家人在今年2月3日為米粒慶祝9歲生日，但生日過後，米粒的身體狀況急劇惡化，出現意識模糊、幻聽幻覺等症狀。米粒媽媽心碎地發文指，米粒在虛弱中曾問媽媽：「你還是以前的那個媽媽嗎？」並說出「我想過世了」。

在米粒離世前一晚，她不斷呼喊著「媽媽」。直到2月9日，米粒媽媽透過帳號上傳了一封遺書，寫道：「寶貝，你陪媽媽一程，媽媽念你一生，今日飄雪，是大自然與寶貝最後的告別，安心走吧，寶貝！」

甚麼是橫紋肌肉瘤？有何症狀？

根據兒童癌病基金資料，橫紋肌肉瘤是一種比較罕見的癌病，約佔所有兒童癌病的百分之五。這種病源自肌肉細胞，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位。較常在男孩子身上發生，通常影響二至六歲的兒童。最常見的症狀包括：

  • 頭、面頰、頸、胸或手腳上出現腫脹
  • 鼻和耳出血
  • 女患者可能有陰道出血
  • 生長在膀胱一帶，可能導致排尿困難

資料來源：抖音「陪著米粒打怪獸」兒童癌病基金

延伸閱讀：本港年增近3.8萬人患癌 防癌必吃3大平價蔬菜 這種日吃100克防4大癌症

---

相關文章：

防癌湯水｜癌症名醫推介6款防癌長壽湯 只用平價食材入饌 暖胃活腸防大腸癌

防癌蔬菜｜1種苦味蔬菜防3大癌症 研究揭吃3個月降血糖 營養師公開最佳攝取量

科學認證5類防癌食物！醫生教最佳吃法 飲豆漿防乳癌/前列腺癌 男女都啱飲

日本研究嚴選18大抗癌蔬果 這種食物擊敗蘆筍/椰菜花奪冠 醫生讚有效防乳癌/大腸癌！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前