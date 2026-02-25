8旬夫婦先後患腦退化/胰臟癌 轉院後攜手相伴6天離世 黃昏戀相守27年丈夫堅持送亡妻最後一程

一對年過八旬的夫婦賴華忠與王秀娥，在人生下半場譜寫出動人的黃昏戀曲，結婚27年來始終互相扶持，即使晚年分別罹患腦退化症及胰臟癌，依然對彼此不離不棄；賴華忠轉院後，夫婦倆得以相伴六天，隨後王秀娥離世，丈夫雖身患癌末，仍堅持送別摯愛最後一程，最終於一個月後也隨之離世。

8旬夫婦先後患腦退化/胰臟癌 轉院後攜手相伴6天離世

綜合新加坡媒體報道，84歲的賴華忠與81歲的王秀娥，二人20多年前在一間中途之家相識。當時50多歲的賴華忠曾三度進出監獄，人生重回正軌後，到中途之家分享自己的人生經歷，在那裡遇見了王秀娥，並瞬間被她的溫柔氣質深深吸引。兩人的共同友人、突破宣道之家總幹事兼創辦人梁西門回憶道，賴華忠曾經笑說自己60歲以後便終身不娶，沒想到在中途之家遇到王秀娥。在朋友的鼓勵下，兩人最終趕在賴華忠58歲前，攜手步入婚姻殿堂。梁西門更憶述：「那時候中途之家有兩對新人，一對是20多歲的年輕人，另外一對就是50多歲的秀娥姐和華忠哥。」

大約6年前，王秀娥被診斷患上腦退化症，後更因病情惡化在家中昏倒，語言能力也逐漸喪失。賴華忠迫不得已將她送入療養院，但每日風雨不改地堅持前往探望、陪伴在側。他相信，即使妻子已無法言語，從她的眼神中仍能感受到，自己還是被認得的那個人。

2025年5月，賴華忠確診患上胰臟癌，入住雅西西慈懷病院接受照護。院方得悉他對妻子牽掛至深，特別安排他前往療養院與妻子見面。同年6月，王秀娥病情惡化，院方於是將她從療養院轉至同一間慈懷病院，讓兩夫婦能把握最後時光互相陪伴。不幸的是，王秀娥轉院僅6天後便與世長辭。

黃昏戀相守27年丈夫堅持送亡妻最後一程

儘管賴華忠身體虛弱，仍堅持親自送別摯愛。無論是喪禮、火化，還是在追思花園撒下骨灰的過程，他都全程參與，在護理團隊的陪伴與支持下，完成了最後的告別。妻子離世一個多月後，賴華忠於同年8月8日在同一間病院離世，骨灰同樣撒於蔡厝港的懷念園，與妻子永遠相伴。

為夫縫衣煮飯近30載 愛得簡單而純粹

結婚27年來，賴華忠與王秀娥互相用最樸實的方式表達愛意。身為裁縫的王秀娥，除了為丈夫下廚，還會細心縫補他掉落的鈕扣和破損的衣物。賴華忠則經常以言語表達關懷，更不時讚賞妻子的廚藝。他曾說：「她聽了總是特別開心，就算吵架後，也會主動再和我說話。」梁西門更透露，王秀娥患病後賴華忠每日都會牽着她的手，不時輕撫她的臉頰，為她默默禱告。

