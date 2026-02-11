4歲患癌歷經17次化療 視藥丸為｢甜品｣感動全網 「抗癌王子」離世 懇求父母再生B

10歲白血病男孩豪豪從4歲確診急性髓系白血病以來，經歷了漫長而艱辛的抗病之路。早前，他的病情急轉直下，結果在1月27日凌晨不敵病魔，於北京離世。生命末期，他最放不下的仍是爸爸媽媽，甚至曾勸父母在他走後再生個小孩。

4歲確診血癌、經歷了17次化療「王子請恢復健康」 感動全國

豪豪於2015年出生，2020年他因腿部和手臂頻繁出現瘀青，被確診患上急性髓系白血病，從此展開漫長抗癌之路。他經歷了17次化療、15次放療、2次骨髓移植，其間多次面對復發、嚴重排異反應，甚至一度出現視力問題，眼睛幾乎無法睜開。

2023年2月起，豪豪透過短片平台分享抗病日常，將化療比喻為「打敗小怪獸」，苦藥視作「飯後小甜點」。他對著鏡頭比出招牌剪刀手，稚氣喊出：「王子，請恢復健康，永不復發！」此話迅速在網絡走紅，獲逾20萬網友留言祝福，留言區齊刷同一句打氣話語。

即便病痛纏身，他始終是家人與病友眼中的「小太陽」，會安慰哭泣的媽媽。在眼睛出問題時，他自嘲「電影裡的海盜只有一隻眼睛也挺酷的」，難受時也會看短片分散注意力。他曾在採訪中說夢想是像其他小朋友一樣背書包上學。

病情曾現轉機 最後階段忍痛安慰父母

豪豪的父親透露，2024年豪豪病情曾趨穩定，一度回家鄉休養。惟隨後復查顯示癌細胞難以清除，現有醫療手段已無法控制他體內的白血病細胞，病情急轉直下，極不樂觀。去年12月底，他經歷凶險搶救，醫生曾判斷難渡元旦，但他憑頑強意志再次闖關。豪豪父親在治療無望後曾含淚表示，現只願孩子「舒服一點離去」，並婉拒後期網友捐款，認為不應消耗大眾愛心。

生命最後階段，家人為守護其純真，隱瞞病情惡化真相。豪豪仍憧憬著出院後帶弟弟露營、吃燒烤。清醒時，他更反過來叮囑父母：「不要崩潰，不要難過，好好生活。」並勸說若自己離去，父母應再生一個孩子，不要難過，好好生活。

據家人透露，豪豪在生命最後階段已陷入昏迷，豪豪父母曾說豪豪這幾天都在睡，他努力想表達甚麼，最後只聽清楚「難受」兩個字。今年1月27日凌晨，豪豪於北京離世，家人表示他最後走得相對安詳，「不用再承受打針吃藥的痛苦」。按其生前願望，家人將帶他回貴州老家安葬，讓這名曾夢想當警察的小男孩，「穿上警服」回家。

資料來源：騰訊新聞

