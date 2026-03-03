中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援

香港中文大學醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀醫生，於今年2月26日在家人陪伴下安詳離世。離世消息傳出後，數百名病人及家屬在社交平台留言悼念，大讚她溫柔細心，更感激她「醫好我的人生」。中大醫院將設立悼念角，讓公眾向這位仁醫作最後告別。

醫院沉痛公告 永遠留存在同事心中

香港中文大學醫院於社交平台發文悼念，文中透露，黃詠儀醫生於2019年中大醫務中心成立之初便加入團隊，2021年中大醫院正式啟用後，繼續以專業精神與熱誠服務病人。「她的離去令我們深感惋惜，並將永遠留存在中大醫院同事的心中。」

院方向黃醫生的家人及親友致以最深切慰問，而醫院亦將在院內設立悼念角，讓家人、朋友及公眾表達心意，詳情稍後於官方Facebook專頁公布。

香港中文大學醫院於官網及社交平台發文悼念黃詠儀醫生的離世。

黃詠儀醫生於今年2月26日，在家人陪伴下安詳離世。

她曾放下高薪厚職，遠赴阿富汗和海地參與無國界醫生救援（圖：明愛馬鞍山中學網站）

2022年，她曾在明愛馬鞍山中學講座中，向師生分享前往阿富汗及海地救援的經歷。（圖：明愛馬鞍山中學網站）

放下香港工作 赴戰地災區救人

黃詠儀醫生是香港著名矯形外科及創傷學專家，但她最為人所讚揚的是心懷仁心。2015年，她毅然放下本地醫生工作，投身「無國界醫生」人道救援行列。2022年，她曾在明愛馬鞍山中學講座中，向師生分享前往阿富汗及海地救援的經歷。她憶述在阿富汗期間，夜晚耳邊不時傳來槍聲，住所必須保持漆黑，以免成為襲擊目標。當地居民經常受傷，不少人須接受截肢，而在醫療物資匱乏的情況下，她仍竭力施救。

病人集體悼念「她是我生命中的貴人」

消息傳出後，中大醫院及相關社交平台湧現大量留言，病人及家屬紛紛憶述這位「溫柔天使」的點滴。不少病人大讚黃醫生是「所遇見的最温柔、最細心、最有愛心、最專業的醫生！」、「她是我生命中的貴人，在我最無助的時候，遇上她這位溫柔的天使。我相信我這輩子也忘不了你」、「沒有您，我相信不可能康復得這麼快，三個月後可以駕駛及返回正常生活」。

黃詠儀醫生的身影、溫柔細心、無私、回憶，將長存於每一位曾與她相遇的人心中。

