女子飲食健康也血糖高 驚變糖尿病前期！揭睡前1行為出事 患糖尿病率高41%
糖尿病成因眾多，不只與飲食習慣有關。有醫生分享病例指，日本一名50多歲女子身形不肥胖，平日常吃蔬菜也血糖高，已屬於糖尿病前期，被揭與睡前1行為有關。有研究指出，患糖尿病的風險恐增加41%！
血糖高揭已屬糖尿病前期
綜合日本媒體報道，內科診所院長下島和弥醫生分享病例指，該名50多歲婦人的健康檢查結果顯示，她有血糖異常的問題，已屬於糖尿病前期的階段。
何謂糖尿病前期？⬇⬇⬇
根據美國糖尿協會的提議，血糖異常及糖尿病的定義如下：
- 空腹血糖異常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」
- 血糖耐量異常：餐後2小時血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」
- 空腹血糖異常及血糖耐量異常都屬於前期糖尿病
- 糖尿病：空腹血糖≥7 mmol/L，或餐後2小時血糖>11.1 mmol/L
睡前1行為恐致糖尿病 研究證風險高41%
該名50歲女子表示，自己飲食一向很小心，經常吃蔬菜，身形比較瘦，從來沒長胖過，每天早晚更會帶寵物散步。不過，她承認自己時時熬夜看影片。下島醫生指出，維持充足睡眠，對於預防糖尿病亦很重要。他引用英國一項針對25萬人的研究，說明睡眠時間與糖尿病發病率的關聯：
睡眠不足易引發糖尿病？
研究以將標準的睡眠時間定為7至8小時，因應參加者的睡眠時間，分為6小時、5小時、4小時與3小時共4組。研究人員在12年的追蹤期內，觀察參加者的睡眠時間及健康變化。
結果發現，睡眠時間不足5小時者，患糖尿病機率增加41%；睡眠時間5小時的組別，發病率亦增加16%。同時，研究人員也發現，飲食健康的人士患糖尿病風險降低25%。
提防糖尿病初期8大症狀⬇⬇⬇
據本港醫管局資料，若出現以下8種症狀，可能已屬於糖尿病初期，包括：經常口渴、小便頻密、感到飢餓、體重下降、容易疲倦、視力模糊、傷口不易癒合，以及皮膚痕癢，女性也可能出現陰部痕癢。
預防糖尿病4大方法
如何減低風險？下島醫生提醒，預防糖尿病最重要的是注意飲食、運動、控制體重，以及睡眠充足。
本港醫管局亦提出以下建議，以降低患上糖尿病的風險：
- 身形過胖者，宜減輕5至10%體重
- 維持亞洲人理想的BMI指數：18.5至22.9
- 遵照低脂肪、低鹽、低糖及高纖維素的「三低一高」均衡飲食原則
- 每星期最少5天進行30分鐘或以上中等強度運動
