大腿肌肉決定大腦年齡？專家教抬腿動作自測大腦健康 30秒深蹲防失智

隨着年齡增長，身體機能下降、記憶力減退似乎是自然規律。然而有日本專家卻提出驚人觀點：如果「記性差、體力好」，反而可能是認知功能下降的警號，他提出了一招動作自測大腦年齡，更教大家30秒深蹲防失智。

即學10秒抬腿測試

研究發現，大腿肌肉與大腦之間存在意想不到的連結，日本認知症（失智症）預防專家本山輝幸提出一個簡單的自我檢測方法：

坐在椅子上，背部挺直，輪流將雙腿伸直與地面平行，各保持10秒。

10秒抬腿測試

本山輝幸解釋，認知功能衰退的人往往難以感受到大腿前側的疼痛和疲勞，如果完全感覺不到疼痛，覺得「這太輕鬆了」，代表認知功能可能正在下降。可將抬腿時大腿前側的疼痛感分為10級：

5級以上疼痛：多為健康人士

0至3級疼痛：只感受到輕微疼痛人士，可能已經患有認知障礙症或輕度認知障礙

為何失智者不知疼痛疲勞？負荷不足是衰退主因

這個現象代表感覺神經衰退，因為當肌肉活動時會產生微弱的電信號，通過感覺神經傳遞到大腦，讓大腦感知到疼痛和疲勞。然而一旦感覺神經衰退，信息就難以傳遞到大腦，即使進行劇烈運動也無法感受到疼痛和疲勞。「這就是為什麼認知障礙症患者可以長時間徘徊行走而不覺得累，他們的感覺神經衰退，大腦無法感知疲勞。」

即使原本認知功能正常的人，只需住院兩周，失智風險就會上升，原因正是無法活動身體。全球研究證實，認知障礙患者主要集中在現代化的先進國家，而那些持續過着傳統生活、身體經常承受負荷的民族，幾乎沒有失智問題。

30秒深蹲重新連接大腦與神經

透過大肌肉訓練，可讓大腦重新恢復年輕，「閱讀和交談只能間接刺激大腦，但能夠直接刺激大腦的，只有物理性的肌肉活動。」本山輝幸強調，只要讓肌肉全力運作，重新鍛煉感覺神經，就能將神經「重新連接」。對於輕度認知障礙或早期失智症患者，完全有機會改善。本山輝幸推薦「30秒深蹲」簡單方法：

30秒深蹲防失智

30秒深蹲防失智

30秒深蹲防失智

30秒深蹲防失智｜步驟

雙腳張開約肩寬1.5倍（目標60cm以上），腳尖向外45度。 彎曲膝蓋和髖關節，向下蹲約20cm。 不完全站起，回到離原位10cm的高度。 以3秒一次的速度，30秒內完成10次，再重複步驟2和3。

30秒深蹲防失智｜頻率

以不造成肌肉痠痛為原則，每兩日做一次至每周做一次即可。

本山輝幸指，不必拘泥於次數，最好將全部集中精神在肌肉上完成10次，對大腦的刺激強烈得多；如果完成10次後仍有體力，可以增加到20次。要特別注意，感覺神經遲鈍的人越難感受到疲勞，因此切勿增加過多次數。感到吃力時，可以蹲得淺一些，如果膝蓋或髖關節有不適，不必勉強，只需保持臀部後翹的姿勢10秒，也能達到一定效果。

3個月即見效 搭配生活習慣改善更佳

進行此深蹲的人，如果是輕度認知障礙早期階段，持續2至3個月後，感覺神經就會出現改善。但他本山輝幸調，要發揮最大效果，必須同時改善生活習慣：

1. 避免壓力積累：壓力會導致皮質醇過度分泌，會使海馬體萎縮。

2. 確保充足睡眠：睡眠不足會讓阿茲海默症的致病物質之一「澱粉樣蛋白」更容易積聚在大腦中，目標是每日至少要有7小時睡眠。

資料來源：女性セブンプラス

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