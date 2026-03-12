83歲保健博士教長壽秘笈 每日必做手指操+舌頭操 活化大腦防失智

年紀大、機器壞？其實未必！有長壽專家分享，只要在日常生活中融入小習慣，就能助大腦防衰老，預防失智。從每日晨間散步，到「高速手指操」、「舌頭操」、去超市也要化妝打扮等等，都是保持腦部年輕的秘訣。

大腦老化速度取決於日常習慣

日媒《介護ポストセブン》報道，83歲的佛羅里達大學運動科學研究所前客座教授、保健學博士石田良惠指出，隨著年齡增長、大腦功能會衰退，然而老化的速度因人而異。石田博士分享，「我每天都會有意識地做一些對大腦有益的事情」，包括以下長壽習慣：

長壽習慣｜1. 煮飯=幫大腦做體操

擅長烹飪的人或許覺得做菜駕輕就熟，但看著冰箱裡的食材思考能煮什麼、如何搭配，其實非常費腦力。石田博士刻意挑選當季或特價食材，再從中構思菜單，「一個人生活，食材容易有剩餘，所以我常會做一些常備菜。想辦法變化吃法，讓它們不膩又美味——這些思考過程，就是小小的頭腦體操。」

長壽習慣｜2. 靈敏度練習——手指操+舌頭操

除了大腦訓練，石田博士每天針對進行兩種「靈敏度」練習。高齡人士一旦跌倒，容易因而減少活動，或因害怕跌倒而不敢出門，終導致腦功能衰退；靈敏度下降，是因為大腦中的運動區變弱、無法快速反應，對突發狀況的應對也會變遲鈍。

高速手指操

每日必做的訓練之一，是透過快速活動手指而刺激大腦，指尖集中了大量神經，有意識地活動它們能活化大腦運動區。而且要一根一根地、分別活動每根手指，不能只是單純握拳張開。步驟如下：

手肘微彎，掌心朝向自己 雙手同時按順序（拇指→食指→中指→無名指→小指）向內握拳、再張開 10秒內重複此動作 再按相反順序（小指→無名指→中指→食指→拇指）重複10秒

舌頭操

舌頭肌肉一旦衰退，說話含糊不清，更可能影響吞嚥功能，增加誤嚥風險。「舌頭操」可以鍛鍊舌頭、預防誤嚥；更能鍛鍊臉部肌肉，預防和改善臉部鬆弛。步驟如下：

閉上嘴巴，用舌頭沿著牙齦外側繞圈 順時針繞5圈，再逆時針繞5圈 重複2至3次

長壽習慣｜3. 去超市也要打扮自己

很多人落街買點東西時會穿得很隨意，岡山大學的研究指出，打扮自己對大腦有正面影響，甚至發展出「化妝療法」來改善失智症患者的情緒症狀。石田博士指自己即使只是去超市，也堅持簡單化妝，並精心挑選服裝。

值得注意的是，失智症初期症狀之一就是「不再注重儀容」，這與掌管幹勁和情緒控制的大腦前額葉功能失調有關。透過打扮讓心情愉悅，能有效活絡前額葉。

長壽習慣｜4. 與新朋友交流

與人交談同樣是防失智的關鍵。一項追蹤2,249名高齡女性的研究發現，頻繁與家人或朋友交談者，失智症發病率明顯低於較少交流者。石田博士建議：「先試著聊聊看，聊了之後，往往會聽到意想不到的有趣故事，學到以前不知道的事情。」更有機會不知不覺地和對方熟絡，多接觸新的人，為大腦帶來全新的刺激。

資料來源：《介護ポストセブン》

