100歲婆婆精力充沛堅持舉重 公開4大長壽秘訣 最愛吃5種甜食

保持身體壯健，活到100歲照樣身心都依然年輕，到底有哪些祕訣？一名100歲婆婆雖然年事己高，但精力充沛每星期都堅持舉重。除了舉重，她更分享4大長壽秘訣，甚至平日更愛吃5大甜食。

100歲婆婆精力充沛堅持舉重 公開4大長壽秘訣

綜合外媒報道，現年100歲的Mary Coroneos婆婆曾是大學運動員，就讀期間參與排球與籃球，其後取得教育碩士學位，性格極具競爭意識。畢業後她從事教師工作數十年，後來年輕時離婚成為單親母親，為撫養子女同時從事四份工作，周末還需擔任服務生。對此，Mary Coroneos婆婆特別公開自己的飲食及生活習慣：

Mary Coroneos婆婆5大長壽秘訣：

1.運動

婆婆目前的運動方式包含使用輕阻力帶、2磅啞鈴與健身器材，進行坐姿划船、反向飛鳥、前下拉與腿部伸展等動作。她會根據當日狀態調整訓練內容，包括坐站訓練、低重量腿舉、髖部內收外展及坐姿腿彎舉，並搭配臥式自行車練習，每周與教練共同鍛鍊三次。

這些全身阻力訓練旨在強化其手臂、腿部與核心肌群力量，並改善平衡能力。Mary Coroneos婆婆表示雖舉重具挑戰性且令人疲憊，但完成後感受極佳。與女兒Athena Coroneos同住的她，透過這些訓練課程感到精力充沛，其健康狀態被女兒形容為「非凡」。女兒強調需督促教練嚴格訓練，以確保母親核心與腿部力量強健，從而維持站立與伸展能力，大幅降低跌倒風險。

2.日常飲食

Mary Coroneos婆婆指，除了不喜歡吃魚類外，她平日並非大量進食者，飽足後便停止用餐。當記者打電話訪談時，她正在吃西瓜，而西瓜是最健康的夏季水果之一。她更列出日常飲食餐單如下：

早餐：兩顆加牛油的蛋、一杯蜂蜜紅茶。

午餐：日常喜歡喝湯，因湯類營養豐富且易於食用，還能補充水分，例如雞肉蔬菜湯、薯仔忌廉湯、蘑菇忌廉湯。

晚餐：由女兒準備，例如碎肉卷。

甜點：愛吃提拉米蘇，尤其偏愛吃朱古力及任何含忌廉的食品，例如雪糕、添加忌廉的沙士汽水。此外，她偶爾小酌氣泡酒，但始終保持極少量攝取，僅於特殊場合才會飲用。

3.挑戰大腦

這位百歲婆婆熱衷於閱讀，經常使用智能手機獲取新聞與各類資訊。她更持續工作至70歲才退休，並在90歲高齡時仍擔任代課教師，甚至95時歲仍親自駕駛車輛。對生活懷抱永不滿足的好奇心，讓大腦始終保持活躍運轉。

4.與朋友和家人在一起

當被問及健康長壽的關鍵時，Mary Coroneos婆婆表示，孤獨、抑鬱與缺乏目標皆為長壽的重大障礙，而與人相處是核心答案。她特別喜愛與年輕人互動，認為這能為自己生活注入活力。

