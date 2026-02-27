82歲婆婆公開飲食祕訣 每日必喝1款長壽養生湯 加1種食材更護心臟

想年過八旬依然保持活力，是不少人的願望，到底有何秘訣？一位82歲婆婆每日堅持飲用一款養生湯，此湯不但助她保持活力，其中加入一種食材，更能保護心臟。

82歲婆婆每日必喝1款長壽養生湯 加1種食材更護心臟

美食博主Lainie Kates在Instagram上發布一段視頻指出，她的82歲婆婆為了保持最佳健康狀態，經常會提前預備1款長壽湯，作為平日午餐和晚餐。這款長壽湯是意大利家常的意式蔬菜湯，是一種以番茄為湯底的經典意式湯品，材料豐富。此外，婆婆更會加入豆類，而豆類富含植物性蛋白質和膳食纖維，飽足感強，營養豐富，經常食用，有助於降低心臟病的風險。婆婆這款長壽湯的詳細食譜如下：

意式蔬菜湯材料：

紅蘿蔔2杯（切碎）

西芹2杯（切條）

翠玉瓜2個（切丁）

洋蔥1個（切碎）

蒜頭3瓣（磨碎）

罐頭烤番茄1罐（約425克）

罐頭白腰豆或紅腰豆1罐（瀝乾並沖洗）

四季豆2杯

蔬菜湯或雞湯4杯

月桂葉2片

乾牛至及乾羅勒各1/2湯匙

小號意粉（如通心粉、貝殼粉、貓耳朵意粉） 1/2杯

乾或新鮮歐芹1茶匙

紅椒碎適量

海鹽1茶匙（或按口味調整）

現磨黑胡椒 適量

帕馬森芝士碎適量（可選用於最後撒在湯上）

意式蔬菜湯製作步驟：

在一個大鍋中用中火加熱食油，加入洋蔥和一小撮鹽，炒約1分鐘。

加入紅蘿蔔、西芹，偶爾攪拌，煮約3分鐘，直到蔬菜開始變軟。

加入蒜頭、番茄、豆類、四季豆和翠玉瓜，煮3-5分鐘。

倒入高湯、月桂葉、牛至和歐芹或羅勒，蓋上鍋蓋轉小火煮20分鐘。

加入意粉，打開鍋蓋再煮10分鐘，直到意粉煮熟。

根據口味調味，上碟時可按喜好加入歐芹碎、紅椒碎和帕馬森芝士碎，即可享用。

資料來源：美食博主Lainie Kates

