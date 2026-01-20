Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

20款水果維他命C排行榜 奇異果僅排第5名 這類水果包辦頭兩名

更新時間：13:05 2026-01-20
發佈時間：13:05 2026-01-20

談到維他命C水果，不少人會想到檸檬、橙或奇異果。不過，有營養師列出20種水果的維他命C排行榜，當中常見的檸檬、橙或奇異果等維他命C水果竟通通不入三甲，到底哪種水果可以擊敗它們，成為水果界的「維他命C之王」？

20款水果維他命C排行榜 這類水果包辦頭兩名

營養師高敏敏在個人Facebook專頁分享指，水果並非口味越酸，維他命C含量就越高。她列舉以下20種水果，比較每100克水果的維他命C含量。在下列20種水果中，檸檬所含的維他命C竟是最少，有1類水果維他命C含量竟包辦第1、2名！

20種水果維他命C排行榜（每100克計算）

 

 

水果維他命C含量排名（每100g計算）：

  • 第20位：檸檬 34mg
  • 第19位：台灣土棗 37mg
  • 第18位：橙 41mg
  • 第17位：楊桃 44mg
  • 第16位：榴蓮 44mg
  • 第15位：甜柿 37mg
  • 第14位：荔枝 52mg
  • 第13位：白柚 55mg
  • 第12位：澳洲橙 55mg
  • 第11位：木瓜 58mg
  • 第10位：西施柚 58mg
  • 第9位：文旦柚 61mg
  • 第8位：草莓 69mg
  • 第7位：綠奇異果 73mg
  • 第6位：新奇士橙 75mg
  • 第5位：金奇異果 90mg
  • 第4位：龍眼 95mg
  • 第3位：番荔枝/釋迦 99mg
  • 第2位：白肉番石榴（珍珠番石榴） 194mg
  • 第1位：紅肉番石榴 214mg

維他命C每日應攝取多少？2類婦女補充量最高

高敏敏提醒，維他命C是人體每日不可或缺的水溶性維他命之一，人體無法自行合成維他命C，所以必須由食物中攝取；而不同年紀、不同時期要補充的維他命C含量也不一樣，孕期及哺乳期媽媽要補充的量最高，19歲以上成人每人每日攝取100mg即可：

維他命C每日建議攝取量：

  • 年齡1-3歲：40mg
  • 年齡4-6歲：50mg
  • 年齡7-9歲：60mg
  • 年齡10-12歲：80mg
  • 年齡13-18歲：100mg
  • 年齡19歲以上：100mg
  • 懷孕期：110mg
  • 哺乳期：140mg

「維他命C之王」番石榴8大功效

至於被稱為水果界「維他命C之王」的番石榴，高敏敏表示番石榴除了維他命C豐富外，更有美白、製造膠原蛋白、排便順暢等8大功效。番石榴營養價值如下：

 

紅肉番石榴

（每100g計算）

白肉番石榴（珍珠番石榴）

（每100g計算）
熱量 42kcal 42kcal
膳食纖維 3.9g 3.7g
88g 88.1g
維他命A 618mg 28mg
維他命C 214.4mg 193.7mg
166mg 176mg

番石榴有何功效？

1. 有助感冒快速痊癒

番石榴富含維他命C，有抗氧化、抗發炎的作用，可加快傷口癒合，還可幫助白血球抵抗病菌、強化免疫系統。

2. 穩定血糖

番石榴是低GI水果，食用後血糖上升平穩，糖尿病人也可食用。

3. 降低患癌風險

番石榴富含維他命C，可中和體內致癌的自由基，減少日常攝取加工食品時的致癌風險。

4. 降血壓、消水腫

番石榴含礦物質鉀，可預防心血管疾病、降血壓、消水腫。

5. 排便順暢

番石榴含高纖維及充足水分，有助刺激腸道蠕動，幫助如廁順暢。

6. 延緩骨質疏鬆

番石榴內的維他命C，可幫助鈣質吸收，促進膠原蛋白合成，骨質疏鬆、維持關節健康。

7. 提高工作效率

番石榴含維他命B群，為細胞提供正常運作的能量，讓身體精力充沛，提高每天工作效率。

8. 飽足感高

番石榴含膳食纖維，能抑制胃口，幫助腸胃順暢。

高敏敏推薦壓力大、飲食不均衡的都市人，每日吃點番石榴補充維他命C；也建議大家進食時，不要加鹽或梅粉，避免鈉和糖攝取過多，每人每日吃1粒即可。另外，番石榴表皮有豐富的維他命C，清洗時要輕手、勿過度搓洗，也不要削皮，以免營養會流失。

專家履歷：高敏敏

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

