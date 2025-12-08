1種食物罐頭比新鮮更有營養？營養師揭這種抗氧化物含量更高 抗老/護心/防癌

不少追求健康的人士都更推崇新鮮食物，但原來罐頭不一定比新鮮食品差？罐頭食品使用方便、經濟實惠且保質期長，非常適合生活節奏急速的現代家庭。有營養師表示，1種罐頭食物的營養價值更可媲美新鮮食物，其中有1種抗氧化物含量甚至更高、有護心防癌之效？

1種食物罐頭比新鮮更有營養？營養師揭這種抗氧化物含量更高

番茄是一種全年適合吃、非常健康有營養的食材，無論新鮮與罐裝都十分實用，烹調的可能性極之豐富：作為沙律、意粉或薄餅的配料，用來燉煮及炒蛋，或者製成醬汁；而新鮮多汁的番茄單吃就很好吃了。根據外媒《Real Simple》報道，多位營養師均表示，新鮮番茄和罐裝番茄的營養密度大致相同，只存在一些細微的差異。只要懂得挑選，也能夠減少罐頭食品的添加物問題。

1. 新鮮番茄的維他命含量較多

新鮮番茄富含維他命C、K、鉀、葉酸和茄紅素，有助延緩慢性病的發展。維他命C有助增強免疫力，維他命K和鉀對心臟及骨骼健康，葉酸則對細胞和DNA的健康有益。

不過，罐頭內的番茄都是在最佳成熟度時加工，在採摘後很快就進行罐裝工序，當中大多數維他命和礦物質都能被鎖住，從而很好地保存下來。但由於需要高溫加熱，維他命C含量可能變低。但從營養角度來看，罐裝番茄仍然是很不錯的選擇。

2. 罐裝番茄含更多茄紅素

茄紅素是一種抗氧化劑，在入罐加熱的過程，會令增加茄紅素的生物利用度，使其更容易被人體吸收。

家醫科醫生李思賢指出，茄紅素（lycopene）是一種重要的類胡蘿蔔素色素，集合多重好處，包括抗氧化減低DNA損傷，降血壓及壞膽固醇以減低心肌梗塞風險，預防前列腺癌、肺癌、子宮頸癌、乳癌等多種癌症，保護神經、肝臟及及骨骼健康，護膚及防糖尿病。

3. 罐裝番茄可能有雙酚A疑慮

雙酚A（BPA）是一種存在於部分罐頭內層的化學物質，建議挑選不含雙酚A的罐頭，選擇玻璃樽裝番茄也是另一種方法。

根據本港食安中心資料，雙酚A製成的環氧樹脂，主要用作金屬質的食物罐和飲料罐的保護塗層，以防止金屬罐腐蝕，以及食物和飲料被溶解出的金屬污染。雙酚A的急性毒性偏低，不會致癌，且會在人體迅速代謝，然後經尿液排出。不同國家的食品安全當局評估也認為，從食物中攝入的雙酚A份量極低，相信不會對健康構成風險。目前大部分國家均容許在罐頭中使用雙酚A，而在香港出售的產品，經海關定期測試均符合安全標準。

4. 罐裝番茄鈉含量較高

有些產品可能每半杯含有高達400-500mg的鈉，建議最好選擇低鈉或無添加鹽的番茄罐頭，特別是有血壓高或關注心臟健康的人。

5. 罐裝番茄添加物較多

留意成分標籤，確保所選擇的品牌沒有使用天然防腐劑的檸檬酸之外的其他不必要的成分，包括添加糖。 另外，對於新鮮或罐頭番茄，選擇有機產品都比較安心，能夠避免農藥和很多不明成分。

延伸閱讀：醫生推介13種超級食物 抗氧化/護心血管/抗衰老 功效不輸藥物！

