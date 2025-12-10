Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

發脾氣易變老？營養師公開必吃3類抗煩躁食物 穩情緒抗衰老

保健養生
更新時間：18:15 2025-12-10 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-10 HKT

【抗衰老食物/情緒維他命】易怒發脾氣原來不只傷「心」更傷身，加速衰老！與其面對壓力與挑釁時，勉強自己想開一點，不如從飲食入手幫助「抗躁」。有營養師公開了3大類抗煩躁食物，幫助心情變靚，減少因憤怒而導致的衰老速度，穩定情緒抗衰老，由內而外保持心境平和；這1款常吃水果竟然也有上榜？

發脾氣易變老？營養師公開必吃3類抗煩躁食物

營養師李婉萍近日個人Facebook專頁分享，壓力大、易發脾氣不僅影響精神狀態，更會加速皮膚與身體老化。長期缺乏某些關鍵「情緒維他命」，更易出現焦慮、暴躁及失眠問題，形成惡性循環。李婉萍建議，多補充以下3種維他命助情緒管理與抗衰老：

 

 

情緒維他命｜1. 「精神維他命」：維他命B1

  • 作用：維持神經傳導正常運作，缺乏時容易引發憂慮及煩躁。
  • 推薦食物：全榖雜糧類（糙米、胚芽）、豆類、花生、芝麻。

情緒維他命｜2. 「放鬆維他命」：維他命B3（菸鹼酸）

  • 作用：研究顯示，有助改善抑鬱症患者的抑鬱與焦慮症狀，放鬆身心並改善睡眠。
  • 推薦食物： 薯仔、三文魚、吞拿魚、番茄、冬菇、紫菜。

情緒維他命｜3.「女性好幫手」：維他命B6

  • 作用：對情緒影響顯著，尤其有助輔助治療女性經前症候群，改善睡眠；並協助色胺酸轉換成菸鹼酸，維持神經系統健康。
  • 推薦食物： 香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果。

如何穩定情緒？營養師公開防怒飲食指南

想降低暴怒頻率與衰老速度，培養不易動怒的體質，李婉萍建議參考以下日常三餐「飲食指南」，通過食物管理情緒：

主食
  • 糙米飯
  • 紫米飯糰
  • 三文魚刺身
  • 吞拿魚刺身
飲品
  • 豆漿
  • 牛奶
  • 芝麻麥片
配菜
  • 燙菠菜
  • 蒜蓉炒菠菜
  • 紫菜蛋花湯 / 南瓜濃湯
便利店小食
  • 香蕉（鎂有助放鬆全身）
  • 胚芽牛奶（鈣離子能穩定情緒）

維他命B雜是甚麼？

衞生署資料指出，維他命B雜，包括多位家族成員如B1、B2、B3、B5、B6、葉酸（B9）、B12及生物素（Biotin），當中尤以B1、B2、B3、B6、葉酸（B9）和 B12為普遍的保健食品。

  • 功能： 歸納來說，B1、B2及B3的主要功能是幫助碳水化合物、脂肪及蛋白質的新陳代謝，令身體獲取食物中的能量；它們亦有助神經系統、心臟、肌肉及消化系統的正常運作，並促進口腔、皮膚及頭髮等健康。
     
  • 維他命B雜缺乏：身體會出現腳氣病、精神欠佳，影響皮膚和精神健康，兒童會出現生長受阻。 而B6、葉酸及B12則有助製造紅血球、荷爾蒙、酵素和抗體，幫助蛋白質的代謝，促進生長。一旦缺乏，身體會出現貧血、抵抗力下跌、疲倦並影響肌肉健康、記憶力等症狀。
     
  • 食物來源：B雜廣泛地存在於各類食物之中，包括全麥穀物、奶類、肉類、魚類、各類蔬菜、豆類和酵母等。

維B雜補充片需要嗎？

由於B雜存於各類食物內，若不是過度偏食，並按健康飲食的指引進食各類食物，很少會出現B雜缺乏症。相反，攝取過量B雜或會引起腸胃不適、嘔吐、頭痛及影響精神健康等問題。而對於全素食者（即不進食肉類、奶類、奶類製品及雞蛋等），則需要依靠B12的強化食物如豆漿、五穀麥片及素肉來攝取足夠B12。

 

資料來源：營養師李婉萍衞生署

延伸閱讀：專家推薦5種抗衰老食物 公開蘑菇最佳吃法 增免疫力/護膚/防便秘

---

相關文章：

缺乏維他命B易脫髮/失眠/腰背痛 推介24種天然食物調理改善

營養師嚴選6大秋冬水果 這水果是便秘救星 含豐富維他命C增免疫力

魚油不可空肚吃？維他命C可吃多少？營養師揭4大保健品功效/禁忌

冬天必吃3種豆 飽肚熱量低！吃這種更降膽固醇/抗衰老

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
9小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
10小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
5小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組徹查
即時中國
2小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
5小時前