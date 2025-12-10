發脾氣易變老？營養師公開必吃3類抗煩躁食物 穩情緒抗衰老
更新時間：18:15 2025-12-10 HKT
【抗衰老食物/情緒維他命】易怒發脾氣原來不只傷「心」更傷身，加速衰老！與其面對壓力與挑釁時，勉強自己想開一點，不如從飲食入手幫助「抗躁」。有營養師公開了3大類抗煩躁食物，幫助心情變靚，減少因憤怒而導致的衰老速度，穩定情緒抗衰老，由內而外保持心境平和；這1款常吃水果竟然也有上榜？
發脾氣易變老？營養師公開必吃3類抗煩躁食物
營養師李婉萍近日個人Facebook專頁分享，壓力大、易發脾氣不僅影響精神狀態，更會加速皮膚與身體老化。長期缺乏某些關鍵「情緒維他命」，更易出現焦慮、暴躁及失眠問題，形成惡性循環。李婉萍建議，多補充以下3種維他命助情緒管理與抗衰老：
情緒維他命｜1. 「精神維他命」：維他命B1
- 作用：維持神經傳導正常運作，缺乏時容易引發憂慮及煩躁。
- 推薦食物：全榖雜糧類（糙米、胚芽）、豆類、花生、芝麻。
情緒維他命｜2. 「放鬆維他命」：維他命B3（菸鹼酸）
- 作用：研究顯示，有助改善抑鬱症患者的抑鬱與焦慮症狀，放鬆身心並改善睡眠。
- 推薦食物： 薯仔、三文魚、吞拿魚、番茄、冬菇、紫菜。
情緒維他命｜3.「女性好幫手」：維他命B6
- 作用：對情緒影響顯著，尤其有助輔助治療女性經前症候群，改善睡眠；並協助色胺酸轉換成菸鹼酸，維持神經系統健康。
- 推薦食物： 香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果。
如何穩定情緒？營養師公開防怒飲食指南
想降低暴怒頻率與衰老速度，培養不易動怒的體質，李婉萍建議參考以下日常三餐「飲食指南」，通過食物管理情緒：
|主食
|
|飲品
|
|配菜
|
|便利店小食
|
維他命B雜是甚麼？
衞生署資料指出，維他命B雜，包括多位家族成員如B1、B2、B3、B5、B6、葉酸（B9）、B12及生物素（Biotin），當中尤以B1、B2、B3、B6、葉酸（B9）和 B12為普遍的保健食品。
- 功能： 歸納來說，B1、B2及B3的主要功能是幫助碳水化合物、脂肪及蛋白質的新陳代謝，令身體獲取食物中的能量；它們亦有助神經系統、心臟、肌肉及消化系統的正常運作，並促進口腔、皮膚及頭髮等健康。
- 維他命B雜缺乏：身體會出現腳氣病、精神欠佳，影響皮膚和精神健康，兒童會出現生長受阻。 而B6、葉酸及B12則有助製造紅血球、荷爾蒙、酵素和抗體，幫助蛋白質的代謝，促進生長。一旦缺乏，身體會出現貧血、抵抗力下跌、疲倦並影響肌肉健康、記憶力等症狀。
- 食物來源：B雜廣泛地存在於各類食物之中，包括全麥穀物、奶類、肉類、魚類、各類蔬菜、豆類和酵母等。
維B雜補充片需要嗎？
由於B雜存於各類食物內，若不是過度偏食，並按健康飲食的指引進食各類食物，很少會出現B雜缺乏症。相反，攝取過量B雜或會引起腸胃不適、嘔吐、頭痛及影響精神健康等問題。而對於全素食者（即不進食肉類、奶類、奶類製品及雞蛋等），則需要依靠B12的強化食物如豆漿、五穀麥片及素肉來攝取足夠B12。
延伸閱讀：專家推薦5種抗衰老食物 公開蘑菇最佳吃法 增免疫力/護膚/防便秘
---
相關文章：
缺乏維他命B易脫髮/失眠/腰背痛 推介24種天然食物調理改善
營養師嚴選6大秋冬水果 這水果是便秘救星 含豐富維他命C增免疫力
魚油不可空肚吃？維他命C可吃多少？營養師揭4大保健品功效/禁忌
