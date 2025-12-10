發脾氣易變老？營養師公開必吃3類抗煩躁食物 穩情緒抗衰老

【抗衰老食物/情緒維他命】易怒發脾氣原來不只傷「心」更傷身，加速衰老！與其面對壓力與挑釁時，勉強自己想開一點，不如從飲食入手幫助「抗躁」。有營養師公開了3大類抗煩躁食物，幫助心情變靚，減少因憤怒而導致的衰老速度，穩定情緒抗衰老，由內而外保持心境平和；這1款常吃水果竟然也有上榜？

發脾氣易變老？營養師公開必吃3類抗煩躁食物

營養師李婉萍近日個人Facebook專頁分享，壓力大、易發脾氣不僅影響精神狀態，更會加速皮膚與身體老化。長期缺乏某些關鍵「情緒維他命」，更易出現焦慮、暴躁及失眠問題，形成惡性循環。李婉萍建議，多補充以下3種維他命助情緒管理與抗衰老：

情緒維他命｜1. 「精神維他命」：維他命B1

作用：維持神經傳導正常運作，缺乏時容易引發憂慮及煩躁。

推薦食物：全榖雜糧類（糙米、胚芽）、豆類、花生、芝麻。

情緒維他命｜2. 「放鬆維他命」：維他命B3（菸鹼酸）

作用：研究顯示，有助改善抑鬱症患者的抑鬱與焦慮症狀，放鬆身心並改善睡眠。

推薦食物： 薯仔、三文魚、吞拿魚、番茄、冬菇、紫菜。

情緒維他命｜3.「女性好幫手」：維他命B6

作用：對情緒影響顯著，尤其有助輔助治療女性經前症候群，改善睡眠；並協助色胺酸轉換成菸鹼酸，維持神經系統健康。

推薦食物： 香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果。

如何穩定情緒？營養師公開防怒飲食指南

想降低暴怒頻率與衰老速度，培養不易動怒的體質，李婉萍建議參考以下日常三餐「飲食指南」，通過食物管理情緒：

主食 糙米飯

紫米飯糰

三文魚刺身

吞拿魚刺身 飲品 豆漿

牛奶

芝麻麥片 配菜 燙菠菜

蒜蓉炒菠菜

紫菜蛋花湯 / 南瓜濃湯 便利店小食 香蕉（鎂有助放鬆全身）

胚芽牛奶（鈣離子能穩定情緒）

維他命B雜是甚麼？

衞生署資料指出，維他命B雜，包括多位家族成員如B1、B2、B3、B5、B6、葉酸（B9）、B12及生物素（Biotin），當中尤以B1、B2、B3、B6、葉酸（B9）和 B12為普遍的保健食品。

功能： 歸納來說，B1、B2及B3的主要功能是幫助碳水化合物、脂肪及蛋白質的新陳代謝，令身體獲取食物中的能量；它們亦有助神經系統、心臟、肌肉及消化系統的正常運作，並促進口腔、皮膚及頭髮等健康。



維他命B雜缺乏：身體會出現腳氣病、精神欠佳，影響皮膚和精神健康，兒童會出現生長受阻。 而B6、葉酸及B12則有助製造紅血球、荷爾蒙、酵素和抗體，幫助蛋白質的代謝，促進生長。一旦缺乏，身體會出現貧血、抵抗力下跌、疲倦並影響肌肉健康、記憶力等症狀。



食物來源：B雜廣泛地存在於各類食物之中，包括全麥穀物、奶類、肉類、魚類、各類蔬菜、豆類和酵母等。

維B雜補充片需要嗎？

由於B雜存於各類食物內，若不是過度偏食，並按健康飲食的指引進食各類食物，很少會出現B雜缺乏症。相反，攝取過量B雜或會引起腸胃不適、嘔吐、頭痛及影響精神健康等問題。而對於全素食者（即不進食肉類、奶類、奶類製品及雞蛋等），則需要依靠B12的強化食物如豆漿、五穀麥片及素肉來攝取足夠B12。

資料來源：營養師李婉萍、衞生署

延伸閱讀：專家推薦5種抗衰老食物 公開蘑菇最佳吃法 增免疫力/護膚/防便秘

