營養師嚴選6大秋冬水果 這水果是便秘救星 含豐富維他命C增免疫力
更新時間：15:37 2025-11-25 HKT
秋冬季節天氣乾燥，容易上火熱氣、出現口乾舌燥、皮膚緊繃。有營養師公開了6種當季水果，幫大家滋潤補水，對抗乾燥季節。
推薦6款秋冬季可吃的水果
據內地媒體《騰訊網》報道，營養師谷傳玲推薦6款秋冬季可吃的水果，不僅水分充足、負擔輕，更能補充維生素和膳食纖維，讓秋冬每一日都能透過鮮甜水果獲得健康滋潤。
秋冬水果｜1. 橙
橙清甜多汁且開胃解膩，喉嚨乾燥時食用，能立即補充水分。
- 營養價值：
- 維他命C含量：普通橙約20-40mg（每100g）。
- 胡蘿蔔素含量：高達5140μg，超越胡蘿蔔。
- 膳食纖維含量：含量達6.5g（每100g），為常見水果之冠。
- 食用建議：每日建議吃2-3個中等大小的橙，即滿足成人每日水果建議量（200-350g），特別適合便秘人士。
秋冬水果｜2. 柿
柿分為甜柿和澀柿，甜柿清脆可口、可直接進食；澀柿脫澀後口感軟糯清甜、水分充足。
營養價值：
- 含30mg（每100g）維他命C，一個柿子可滿足每日1/3維他命C需求 。
- 富含β-隱黃素與β-胡蘿蔔素，護眼功效顯著。
食用建議：每日建議食用1個中等大小的柿（150-200g）。可將軟柿分半掰開、用湯匙舀食，再搭配熱茶。
秋冬水果｜3. 柚子
柚子清香多汁、甜度適中，適合怕甜人群進食。
營養價值：
- 控血糖首選，升糖指數僅25，屬低GI水果；
- 即使食用350g，血糖負荷也只有7.3。
每100g柚子有以下營養成分：
- 能量：30–40kcal
- 碳水化合物含量：8-10g
- 膳食纖維含量：1-2g
- 鉀含量：約200mg
- 維他命C含量：約30–60mg
食用建議：可搭配無糖乳酪和堅果碎同吃。
秋冬水果｜4. 蘋果
蘋果雖然常見，但營養價值高。
營養價值：
- 膳食纖維與多酚集中於果皮及附近果肉，連皮食用有益腸道和心血管健康。
- 升糖指數僅36，適合餐後控血糖。
- 農藥殘留少，安全食用。
食用建議：成年人每日吃1個或半個蘋果，加上1份其他當季水果。可製成烤蘋果或糖燉蘋果，溫暖滋潤。
秋冬水果｜5. 梨
梨水分充足，食用後可舒緩喉嚨乾燥。
營養價值（每100g）：
- 纖維含量約3g，含果糖與山梨醇成分，能增加糞便含水量，讓大便更易排出，可改善便秘。
食用建議：
- 切塊加薑絲蒸煮，或搭配少量冰糖、銀耳慢燉成秋冬甜品。
- 腸胃敏感者易出現脹氣或腹瀉，建議從少量開始吃。
秋冬水果｜6. 奇異果
奇異果營養密度高，酸甜清爽又解膩。
營養價值（每100g）：
- 綠肉奇異果維他命C含量豐富（約80-120mg），可促進膠原蛋白合成，增強非血紅素鐵吸收。
- 富含膳食纖維（3g）、鉀質（300mg）；葉黃素和玉米黃素（約120mg）。
- 規律食用能有效提升血漿維C濃度。
食用建議：每日1-2個中等奇異果，早餐後或運動後食用最為適宜。推薦整個進食而不是榨成果汁。
每日應吃多少水果？
本港衞生署推廣「日日水果蔬菜2 + 3」，即每日要吃2份水果加3份蔬果（1碗=250-300ml）：
1份水果的例子：
- 2 個小型水果
- 1/2 個大型水果
- 1 個中型水果
- 1/2 碗顆粒狀水果／水果塊
1份蔬菜的例子：
- 1/2 碗煮熟瓜類
- 1 碗未煮熟蔬菜
- 1/2 碗煮熟蔬菜
