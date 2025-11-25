營養師嚴選6大秋冬水果 這水果是便秘救星 含豐富維他命C增免疫力

秋冬季節天氣乾燥，容易上火熱氣、出現口乾舌燥、皮膚緊繃。有營養師公開了6種當季水果，幫大家滋潤補水，對抗乾燥季節。

推薦6款秋冬季可吃的水果

據內地媒體《騰訊網》報道，營養師谷傳玲推薦6款秋冬季可吃的水果，不僅水分充足、負擔輕，更能補充維生素和膳食纖維，讓秋冬每一日都能透過鮮甜水果獲得健康滋潤。

秋冬水果｜1. 橙

橙清甜多汁且開胃解膩，喉嚨乾燥時食用，能立即補充水分。

營養價值：

維他命C含量：普通橙約20-40mg（每100g）。 胡蘿蔔素含量：高達5140μg，超越胡蘿蔔。 膳食纖維含量：含量達6.5g（每100g），為常見水果之冠。

食用建議：每日建議吃2-3個中等大小的橙，即滿足成人每日水果建議量（200-350g），特別適合便秘人士。

秋冬水果｜2. 柿

柿分為甜柿和澀柿，甜柿清脆可口、可直接進食；澀柿脫澀後口感軟糯清甜、水分充足。

營養價值：

含30mg（每100g）維他命C，一個柿子可滿足每日1/3維他命C需求 。

富含β-隱黃素與β-胡蘿蔔素，護眼功效顯著。

食用建議：每日建議食用1個中等大小的柿（150-200g）。可將軟柿分半掰開、用湯匙舀食，再搭配熱茶。

秋冬水果｜3. 柚子

柚子清香多汁、甜度適中，適合怕甜人群進食。

營養價值：

控血糖首選，升糖指數僅25，屬低GI水果；

即使食用350g，血糖負荷也只有7.3。

每100g柚子有以下營養成分：

能量：30–40kcal 碳水化合物含量：8-10g 膳食纖維含量：1-2g 鉀含量：約200mg 維他命C含量：約30–60mg

食用建議：可搭配無糖乳酪和堅果碎同吃。

秋冬水果｜4. 蘋果

蘋果雖然常見，但營養價值高。

營養價值：

膳食纖維與多酚集中於果皮及附近果肉，連皮食用有益腸道和心血管健康。

升糖指數僅36，適合餐後控血糖。

農藥殘留少，安全食用。

食用建議：成年人每日吃1個或半個蘋果，加上1份其他當季水果。可製成烤蘋果或糖燉蘋果，溫暖滋潤。

秋冬水果｜5. 梨

梨水分充足，食用後可舒緩喉嚨乾燥。

營養價值（每100g）：

纖維含量約3g，含果糖與山梨醇成分，能增加糞便含水量，讓大便更易排出，可改善便秘。

食用建議：

切塊加薑絲蒸煮，或搭配少量冰糖、銀耳慢燉成秋冬甜品。

腸胃敏感者易出現脹氣或腹瀉，建議從少量開始吃。

秋冬水果｜6. 奇異果

奇異果營養密度高，酸甜清爽又解膩。

營養價值（每100g）：

綠肉奇異果維他命C含量豐富（約80-120mg），可促進膠原蛋白合成，增強非血紅素鐵吸收。

富含膳食纖維（3g）、鉀質（300mg）；葉黃素和玉米黃素（約120mg）。

規律食用能有效提升血漿維C濃度。

食用建議：每日1-2個中等奇異果，早餐後或運動後食用最為適宜。推薦整個進食而不是榨成果汁。

每日應吃多少水果？

本港衞生署推廣「日日水果蔬菜2 + 3」，即每日要吃2份水果加3份蔬果（1碗=250-300ml）：

1份水果的例子：

2 個小型水果

1/2 個大型水果

1 個中型水果

1/2 碗顆粒狀水果／水果塊

1份蔬菜的例子：

1/2 碗煮熟瓜類

1 碗未煮熟蔬菜

1/2 碗煮熟蔬菜

資料來源：營養師谷傳玲、衞生署

