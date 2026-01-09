冬天必吃3種豆 飽肚熱量低！吃這種更降膽固醇/抗衰老

【冬天養生/豆類】冬天養生應吃甚麼？有營養師表示養生界有「冬吃3豆，醫生請走」的說法，因此她特別推介冬天必吃當中的3種豆。這3種豆不但熱量低又飽肚，更具養生功效，其中1種豆更可穩血糖、降膽固醇！

冬天必吃3種豆 吃這種更降膽固醇/抗衰老

營養師彭鑫蕊在社交平台撰文指，豆類在營養價值中，富含植物蛋白質、膳食纖維、不飽和脂肪酸、維他命A、維他命B雜、維他命D、維他命E、鈣、鐵、磷、鉀、鎂、硒等營養素。

除了多種營養素，她表示，若想更好控制體重，豆類因為飽足感強，整體熱量相對較低，相對適合在冬季進食補充能量，還不會導致過多的脂肪堆積，是一個很好的食物選擇。她推介以下3種豆類，當中含多種營養與功效，建議冬天可多吃：

1. 大豆

大豆是在所有豆類中最為常見，也是平日食用比較多的豆類，常見的大豆製品包括豆腐、腐竹和豆漿等。大豆中含有的皂苷和抑制胰酶的成分，對慢性病患者十分有益，具有降低體內壞膽固醇、延緩餐後血糖，及延緩衰老等功效。

有研究發現，大豆中的大豆異黃酮成分，在一定程度上可干擾碘元素的形成，對甲狀腺健康亦有益。

2. 紅豆

紅豆和薏米是生活中常見的搭配，具有清熱解毒、祛濕消腫、健脾養胃等功效。在中醫角度，紅豆能養心，可安神養氣，適用於常頭暈心悸、口舌長瘡、煩躁不安的人士。紅豆除了可以與薏米一起煮，還能與鰂魚、冬瓜等搭配菜式，更能製成紅豆沙、紅豆餡和紅豆粥等。

3. 黑豆

黑豆的營養價值非常高，民間還有「常食黑豆，百病不生」的說法。與其他豆類相比，黑豆含有較多的花青素，具有很強的抗氧化成分；也含有較多的鈣、鉀等成分。它既有保護心腦血管的作用，還對眼睛健康十分有益，更有抗氧化、延緩衰老等功效。

至於每天的食用分量，彭鑫蕊營養師引述《中國居民膳食指南》指，每天成年人應進食15克-25克的大豆以及堅果。如按15克大豆再折算成豆製品的食用量，每日可吃硬豆腐44克、軟豆腐84克、豆漿220克或豆腐花400克等。

吃這種豆類 血糖反上升？

不少長者或素食者都以進食豆類作為蛋白質的攝取來源，不過並非每一種豆類都含蛋白質，部分豆類食用後甚至恐令血糖上升。家醫科醫生許芷瑜曾表示，豆類分別可分為蛋白質豆類、澱粉豆類、蔬菜豆類及油脂豆類，常見例子如下：

蛋白質豆類：黃豆、黑豆、毛豆

澱粉豆類：紅豆、綠豆、花豆、白扁豆、碗豆仁

蔬菜豆類：四季豆、豆角、扁豆

油脂豆類：花生、核桃、夏威夷豆

許芷瑜醫生指，當中如長期進食澱粉豆類，有機會令血糖升高，反影響身體。

資料來源：營養師彭鑫蕊

