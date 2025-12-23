飲燕麥奶會令膽固醇過高？4種「健康」飲品暗藏陷阱 恐致高血糖脂肪肝

燕麥類飲品不一定是「健康」飲品？喝燕麥奶反而會令膽固醇過高？有醫生表示，有些看似健康的飲品，但一不留神，可能誤墮致肥致病陷阱，損害身體健康。其中，有4種大家最常喝，持續下去，有可能引發高血糖、脂肪肝、心血管疾病等。

飲燕麥奶也令膽固醇過高？4種「健康」飲品暗藏風險

肥胖醫學專科醫生許芷瑜在初日診所YouTube頻道表示，市面上有不少飲品看似十分健康，但其成分可能含有大量碳水化合物和其他添加物，她提醒大眾小心4類「偽健康」飲品，如果過量飲用，可能會因此引致膽固醇過高及高血糖，甚至引發脂肪肝。

甚麼飲品看似「健康」但可能致病？⬇⬇⬇

喝4種「健康」飲品恐中招？燕麥飲品運動飲品未必健康？

1. 糙米漿

原因：大多數糙米漿為增加口感，往往會加入糖和烤過的花生作調味，導致醣上加糖。由於糙米漿是液體食品，令糖分更容易被身體吸收。

影響：市面上的糙米漿可能含有脂肪酸甘油酯或反式脂肪。如果攝取過多脂肪並積聚體內，就會增加患上脂肪肝的風險。

2. 燕麥類飲品、堅果類飲品

原因及影響：燕麥類飲品升糖指數較高，部分產品會添加過多的糖及配料。若飲用過多，可能會攝取過多糖分，導致高血糖、膽固醇上升、體重增加。因此，要小心選擇。

原因及影響：製作時堅果類飲品經過多次加工，可能含有多種澱粉，被吸收後容易轉化為脂肪。

3. 果汁

原因及影響：一杯新鮮果汁需要用多個水果製成，而且難以提供飽足感，容易過量飲用導致攝取果糖過多，增加高血糖和患心血管疾病的風險。

建議：宜直接吃新鮮水果，而非飲用果汁。

4. 運動飲品

原因及影響：喝運動飲品的時間不對，也有影響。在正確時間飲用，可以增強運動表現，但若在錯誤時間飲用，可能會引致肥胖和脫水。

建議：做運動時間超過1小時，出現氣喘和流汗時才適合飲用。如果只進行輕度運動，喝清水補充水分即可。

膽固醇過高易中風？甚麼水平才算健康？

高膽固醇、高血脂問題困擾不少人。如何判斷膽固醇是過度，還是正常？吃甚麼食物會吸收好膽固醇、壞膽固醇？

好膽固醇＋壞膽固醇食物例子⬇⬇⬇

理想膽固醇水平是甚麼？過高恐致中風？

根據本港衞生署資料，除了從飲食中攝取，人體也會自行生產膽固醇。一旦體內膽固醇過高，就有可能令血管變得狹窄，甚至形成閉塞，從而導致中風或心臟病。膽固醇可以分為「低密度脂蛋白膽固醇」（壞膽固醇）和「高密度脂蛋白膽固醇」（好膽固醇），如果壞膽固醇低於3.4 mmol/L、且好膽固醇於高1.0 mmol/L，就屬於理想水平。

資料來源：初日診所Youtube頻道、香港衞生署

