Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

飲燕麥奶會令膽固醇過高？4種「健康」飲品暗藏陷阱 恐致高血糖脂肪肝

保健養生
更新時間：18:39 2025-12-23 HKT
發佈時間：18:39 2025-12-23 HKT

燕麥類飲品不一定是「健康」飲品？喝燕麥奶反而會令膽固醇過高？有醫生表示，有些看似健康的飲品，但一不留神，可能誤墮致肥致病陷阱，損害身體健康。其中，有4種大家最常喝，持續下去，有可能引發高血糖、脂肪肝、心血管疾病等。

飲燕麥奶也令膽固醇過高？4種「健康」飲品暗藏風險

肥胖醫學專科醫生許芷瑜在初日診所YouTube頻道表示，市面上有不少飲品看似十分健康，但其成分可能含有大量碳水化合物和其他添加物，她提醒大眾小心4類「偽健康」飲品，如果過量飲用，可能會因此引致膽固醇過高及高血糖，甚至引發脂肪肝。

甚麼飲品看似「健康」但可能致病？⬇⬇⬇

 

喝4種「健康」飲品恐中招？燕麥飲品運動飲品未必健康？

1. 糙米漿

  • 原因：大多數糙米漿為增加口感，往往會加入糖和烤過的花生作調味，導致醣上加糖。由於糙米漿是液體食品，令糖分更容易被身體吸收。
  • 影響：市面上的糙米漿可能含有脂肪酸甘油酯或反式脂肪。如果攝取過多脂肪並積聚體內，就會增加患上脂肪肝的風險。

2. 燕麥類飲品、堅果類飲品

  • 原因及影響：燕麥類飲品升糖指數較高，部分產品會添加過多的糖及配料。若飲用過多，可能會攝取過多糖分，導致高血糖、膽固醇上升、體重增加。因此，要小心選擇。
  • 原因及影響：製作時堅果類飲品經過多次加工，可能含有多種澱粉，被吸收後容易轉化為脂肪。

3. 果汁

  • 原因及影響：一杯新鮮果汁需要用多個水果製成，而且難以提供飽足感，容易過量飲用導致攝取果糖過多，增加高血糖和患心血管疾病的風險。
  • 建議：宜直接吃新鮮水果，而非飲用果汁。

4. 運動飲品

  • 原因及影響：喝運動飲品的時間不對，也有影響。在正確時間飲用，可以增強運動表現，但若在錯誤時間飲用，可能會引致肥胖和脫水。
  • 建議：做運動時間超過1小時，出現氣喘和流汗時才適合飲用。如果只進行輕度運動，喝清水補充水分即可。

膽固醇過高易中風？甚麼水平才算健康？

高膽固醇、高血脂問題困擾不少人。如何判斷膽固醇是過度，還是正常？吃甚麼食物會吸收好膽固醇、壞膽固醇？

好膽固醇＋壞膽固醇食物例子⬇⬇⬇

 

理想膽固醇水平是甚麼？過高恐致中風？

根據本港衞生署資料，除了從飲食中攝取，人體也會自行生產膽固醇。一旦體內膽固醇過高，就有可能令血管變得狹窄，甚至形成閉塞，從而導致中風或心臟病。膽固醇可以分為「低密度脂蛋白膽固醇」（壞膽固醇）和「高密度脂蛋白膽固醇」（好膽固醇），如果壞膽固醇低於3.4 mmol/L、且好膽固醇於高1.0 mmol/L，就屬於理想水平。

延伸閱讀：營養師推介5大天然飲品降膽固醇 最快4周見效

 

延伸閱讀：2024年必吃5大超級食物 可防癌降血壓膽固醇

資料來源：初日診所Youtube頻道香港衞生署

---

相關文章：

降膽固醇｜吃錯燕麥功效大減！推介6種超強食物降血脂 防中風心臟病

每日吃這種水果有效降膽固醇！研究證5大好處 防癌症/糖尿病/心臟病

30歲男吃1食物半年擺脫三高！醫生推介3大血管救星 降血脂/血糖/血壓

怕膽固醇高一日可吃多少隻雞蛋？烚蛋/煎蛋/蒸蛋/炒蛋 2種食法可吸收100%營養

多肉少菜易便秘膽固醇高 吃益生菌/紅麴/魚油有用？營養師教揀3大保健品

---

《星島申訴王》推出全新項目「區區有申訴」，並增設「我要讚佢」欄目，現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事，共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩內容，請立即瀏覽「區區有申訴」活動專頁，https://bit.ly/41hgS9E

緊貼最新最快新聞資訊，請立即下載星島頭條App：https://bit.ly/3Q29Vow

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
9小時前
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
75歲李龍基情陷三角戀？《東周刊》獨家爆基哥與龍婷親暱互動 未婚妻王青霞恐失寵
即時娛樂
6小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
2025-12-22 17:41 HKT