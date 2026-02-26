Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│負負未能得正 祖雲達斯4年未入過16強 教練史巴列堤近7次淘汰賽6次衰

足球世界
更新時間：13:46 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:46 2026-02-26 HKT

祖雲達斯於周三歐聯淘汰圈附加賽次回合踢出爭氣波，在下半場初段已踢少一人下，法定時間主場3:0贏加拉塔沙雷，合計追和5:5逼到踢加時，但最終於加時體力不繼失2球，就算仍然贏3:2也好，總比數輸5:7未能晉級。該隊「負負得正」的組合未能湊效，老婦人本身自2021至22球季後，未入過歐聯16強，而教練史巴列堤(Luciano Spalletti)近7次帶隊出戰歐聯淘汰賽，6次出局。

祖記踢爭氣波仍加時出局

上周首回合祖記造訪土耳其慘敗2:5，今仗回師主場大踢爭氣波，在中堅萊特基利下半場初段直接領紅牌被逐下，仍然憑文路爾盧卡迪利、費達歷高加迪和韋斯頓麥堅尼各入一球，法定時間贏3:0，總比數追和5:5逼打加時。球隊在加時仍有不少入球機會，可惜未能把握，加上球員因拚盡而體力不繼，被客軍加拉塔沙雷在加時中後段連入2球，老婦人就算贏3:2也好，兩回合計輸5:7，無緣16強。

史巴列堤近7次歐聯淘汰賽6次出局

祖雲達斯已連續2屆歐聯於淘汰圈附加賽止步，加上23至24球季沒有參賽資格，再之前一季則在分組賽止步，已4年未入過歐聯16強。而教練史巴列堤延續於歐聯淘汰賽不濟的成績，他近7次帶隊踢歐聯淘汰賽，6次被踢出局，球會和教練未能做到「負負得正」。

