歐聯│阿特蘭大逆轉多蒙特晉級 成16強意甲獨苗 教練：晉級為了意大利足球

周三歐聯淘汰圈附加賽次回合，阿特蘭大主場4:1大勝多蒙特，成功克服首回合落後兩球的劣勢，總比數反勝4:3，驚險躋身16強。由於祖雲達斯同日出局，國際米蘭和拿玻里亦已經下馬，阿特蘭大成為16強唯一意甲球隊，避免出現38年來首次無意大利隊伍晉級歐聯16強的尷尬局面。該隊教練柏拿甸奴(Raffaele Palladino)亦表示，今次逆轉是為利意大利足球。

完場前入12碼贏4:1

首回合造訪德國輸0:2的阿特蘭大，沒有退路甫開賽即強攻，並靠施卡馬卡、沙柏哥斯達和柏沙歷各入一球，57分鐘遙遙領先3:0。然而多蒙特於75分鐘由鋒將卡廉艾迪耶美射入，追成1:3，令總比數變成3:3平手，眼看比賽需要進入加時之際，主隊前鋒卡斯托域在禁區內被敵衛賓斯拜尼踢中頭部獲得12碼，此事件令後者2黃1紅被逐，阿特蘭大守將施加雲尼，以及沒有替補上陣的蜂軍中堅尼高舒洛達碧克亦因爭執雙雙領紅牌。拿沙沙馬迪錫在擾攘後頂住壓力，主射中鵠率隊贏4:1，兩回合計逆轉勝4:3。

避免38年來首次無意甲隊躋身16強

祖雲達斯同日於附加賽兩回合後，以5:7不敵加拉塔沙雷未能晉級；加上國際米蘭被挪威球隊波杜基林特雙殺於同階段下馬；拿玻基更早在聯賽階段已出局，令歐聯16強只有1支意甲球隊，避免繼1987至88球季後，首次出現16強沒有意大利隊伍的尷尬局面。而歐聯於2003至04賽季重新引入16強淘汰賽開始，22年來每屆都至少有一支意甲隊，其中12次更有3隊，對上一次是23至24球季的國際米蘭、拉素和拿玻里，但近2季都只有獨苗，今季是阿特蘭大，上季則是國米。

柏拿甸奴：令大家重新相信意大利足球

阿特蘭大教練柏拿甸奴矢言，這次逆轉是為了意大利足球：「這是一場會留在歷史的比賽，不止是阿特蘭大球迷，相信亦會在意大利足球的歷史上裡下回憶，球隊完成了一次被銘記的逆轉。近年有很多對意大利足球的評論都不太友好，沒有人相信我們，所以這場逆轉不止是為了自己，而是令所有不相信意大利足球的人，開始重新相信。」

