英超│曼聯今季排名大躍進 熱刺原地踏步 法蘭克：紅魔成功因為無歐聯踢﹗

今晚(7日)英超頭場上演「Big6」大戰，曼聯主場對熱刺。兩季去季聯賽成績同樣未如理想，今季紅魔排名大躍進，熱刺則原地踏步，後者主教練湯馬士法蘭克被問到此事時出言還擊，直指曼聯成績好全因今季無需兼顧歐戰，根本不可以作出比較，要在兩隊相等的情況下才可一起討論。(Now621、611台今晚8:30直播)

曼聯比上季高11位 熱刺僅相差3位

上季英超曼聯排15位，熱刺以17位完成。今屆紅魔的排名大幅改善，本輪前高踞第4位，相反熱刺則原地踏步，目前僅排14位，比17位的諾定咸森林僅多3分。兩隊今場交手，外界指曼聯比熱刺進步良好，但今季接手熱刺的主帥法馬士法蘭克隨即反擊：「我知道他們今季的表現，但或許可以提點一下，曼聯是沒有歐戰這個背景，這就是他們成功的原因。我們承認歐聯對球隊是額外的挑戰，我們樂於接受並面對。」

法蘭克：曼聯成功只係無歐戰

法蘭克續指兩隊背景不同，根本不可比較：「所以請在相同挑戰和相同條件的情況下，再來批評我們。球隊的目標是表現出色，延續良好的狀態，並在今場擊敗曼聯﹗」

相關報導：英超│哈利馬古尼感謝星級助教伊雲斯、活基治 為曼聯中堅帶來積極影響

相關報導：英超│曼聯明晚對熱刺爭4連勝 數據顯示紅魔勝算極低

相關報導：英超│英格蘭名帥認為曼聯不應急於讓卡域克轉正 點出一問題得到認同