Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜歐聯最後一輪超熱血 賓菲加門將補時建功 英超6隊全數出線

足球世界
更新時間：08:03 2026-01-29 HKT
發佈時間：08:03 2026-01-29 HKT

歐聯聯賽階後最後一輪多場比賽都充滿戲劇性，阿仙奴主場3：1擊敗卡拉特，聯賽階段8戰全勝，成為歐聯改制後在首階段取得最佳成績的球隊；利物浦、熱刺、曼城和車路士都分別擊敗對手打入前8名，直接晉身16強賽事。最熱血的一幕為賓菲加主場對皇家馬德里，他們憑門將杜魯賓上前助攻頂入，最終以4：2反勝皇馬，以得失球之差壓過馬賽，搶得附加賽最後一張入場券。至於拿玻里、馬賽及畢爾包則成悲劇主角，黯然出局。

歐聯｜超熱血！賓菲加門將補時入波 4：2皇馬 搶附加賽最後入場券

歐聯｜阿仙奴輪換全隊輕取卡拉特 首階段8戰全勝創歷史

歐聯｜海倫建功一度反超前 拿玻里2：3不敵車路士出局

歐聯｜英超6隊全晉級 利物浦、曼城、熱刺輕取對手 紐卡素轉戰附加賽

歐聯｜士砵亭補時絕殺畢爾包 壓過皇馬PSG取前8名直入16強

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
13小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
16小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
19小時前
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
即時中國
11小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
15小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
李國銘上周六於Al Ain馬場策騎Balsaam贏馬開齋。
馬場浮世繪│李國銘贏馬開齋
馬圈快訊
15小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT