體壇早報｜歐聯最後一輪超熱血 賓菲加門將補時建功 英超6隊全數出線

歐聯聯賽階後最後一輪多場比賽都充滿戲劇性，阿仙奴主場3：1擊敗卡拉特，聯賽階段8戰全勝，成為歐聯改制後在首階段取得最佳成績的球隊；利物浦、熱刺、曼城和車路士都分別擊敗對手打入前8名，直接晉身16強賽事。最熱血的一幕為賓菲加主場對皇家馬德里，他們憑門將杜魯賓上前助攻頂入，最終以4：2反勝皇馬，以得失球之差壓過馬賽，搶得附加賽最後一張入場券。至於拿玻里、馬賽及畢爾包則成悲劇主角，黯然出局。

