歐聯｜海倫建功一度反超前 拿玻里2：3不敵車路士出局

上屆意甲冠軍拿玻里於歐聯出局！歐聯聯賽階段最後一輪比賽，今場許勝不許和的拿玻里主場迎戰車路士，雖然一度憑海倫的入球反超前，惟車路士憑今場大勇的祖奧柏度梅開二度，最終以3：2擊敗拿玻里，直接晉身16強賽事外，還將對方踢出局。

祖奧柏度下半場個人表演

車路士今場作客拿玻里，只要全取3分，即可打入前8名直接晉級16強。他們在17分鐘取得好開始，主隊後防祖安古靴美於禁區內犯手球，球證直指12碼點；車路士由安達費南迪斯主射破網領先。落後的拿玻里大舉反擊，33分鐘，把握車路士解圍失誤，安東尼奧華加接到皮球後再在禁區施展「施丹轉身」，擺脫對方後衛後再射遠柱，扳成平手。戰至43分鐘，由曼聯外借拿玻里的海倫接應馬泰斯奧利華拉傳中，於小禁區空撞射入網，拿玻里反先2：1完半場。

海倫建功，一度助拿玻里反超前。美聯社

祖奧柏度梅開二度。美聯社

車路士直入16強，拿玻里出局。美聯社

車路士直入16強

下半場車路士到傾力反撲，並在60分鐘修成正果。祖奧柏度於前場個人表演，連續擺過對方數個守衛後左腳射入，扳成2：2。戰至82分鐘，車路士後場反擊，祖奧柏度突破再以右腳射入死角，射成3：2完場。賽後車路士小組8戰得16分，以第6名姿態直接打入16強；至於拿玻里8戰僅得8分，在36隊中排30，無緣晉身下一圈賽事。