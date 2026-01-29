Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜超熱血！賓菲加門將補時入波 4：2皇馬 搶附加賽最後入場券

足球世界
今屆歐聯上演最熱血一幕！在聯賽階段最後一輪賽事，補時仍須再入一球的賓菲加，憑門將杜魯賓上前助攻頭槌破網，最終以4：2反勝皇家馬德里，以得失球之差壓過馬賽，搶得附加賽最後一張入場券。落敗的皇馬排名則跌至第9名，痛失直入16強資格。

麥巴比先開紀錄 賓菲加半場反先

今場只需要贏波即可打入前8的皇馬甫開賽即搶攻，並在30分鐘先開紀錄。魯爾阿辛斯奧於右路傳中，伏兵遠柱的麥巴比輕鬆頂入，皇馬領先1：0。賽前不被看好的賓菲加並沒有放棄，在主場球迷熱烈打氣下搶回主動權，37分鐘，他們憑反擊攻勢，柏夫利迪斯突破後傳中，舒捷爾達魯普頂入，扳成平手。補時階段，曹亞文尼在禁區內犯規，賓菲加博得12碼，柏夫利迪斯操刀破網，主隊反先2：1完半場。

皇馬以2：4不敵賓菲加，轉戰附加賽。法新社
賓菲加門將杜魯賓補時入波。法新社
摩連奴帶領賓菲加取得附加賽入場券。美聯社
換邊後早段，賓菲加左路進攻，舒捷爾達魯普先吸大位，在射近柱破網，個人梅開二度，賓菲加領先3：1。皇馬雖然憑麥巴比於58分鐘的入球再度追近比數，僅以2：3落後但久久未能扳平。

皇馬補時兩面紅牌

比賽最戲劇性一幕出戰在補時階段，皇馬方面先後有阿辛斯奧及洛迪高高斯領紅離場。而由於另一場馬賽落敗，賓菲加須要再入一球，才能以得失球壓過前者，趕上尾班車殺入附加賽。在補時最後一刻，主隊在前場博得罰球，領隊摩連奴示意門將杜魯賓上前助攻，後者不負所托，頂入泰拔高圖爾斯一關。最終賓菲加戲劇性反勝皇馬4：2，成功以第24名，搶得附加賽入場券。

至於皇馬因為今場落敗，痛失聯賽階段前8名資格，「銀河艦隊」最終8戰得15分排第9，將與賓菲加齊齊轉戰附加賽。

