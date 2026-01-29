Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜英超6隊全晉級 利物浦、曼城、熱刺輕取對手 紐卡素轉戰附加賽

足球世界
更新時間：07:37 2026-01-29 HKT
發佈時間：07:37 2026-01-29 HKT

英超球隊在今屆歐聯表現出色，除了阿仙奴和車路士外，利物浦、熱刺和曼城分別擊敗卡拉巴克、法蘭克福和加拉塔沙雷，以頭8名直接殺入16強。至於紐卡素作客巴黎聖日耳門亦全身而退，以1：1逼和對手，將轉戰附加賽。

歐聯｜阿仙奴輪換全隊輕取卡拉特 首階段8戰全勝創歷史

歐聯｜海倫建功拿玻里照輸出局 車路士直入16強

利物浦6：0狂炒卡拉巴克

利物浦於主場大開殺戒，今場面對阿塞拜疆球隊卡拉巴克，上半場已憑阿歷斯麥亞里士打的頭槌先開紀錄，其後域斯遠射得手，紅軍領先2：0完半場。換邊後利物浦繼續火力全開，穆罕默德沙拿先射入漂亮罰球，攻入他由非洲國家盃歸隊後的第一球。利物浦之後再憑艾基迪基、麥亞里士打及費達歷高基艾沙各建一功，以6：0狂數對手，最終在積分榜以3名晉級。

曼城2：0小勝加拉塔沙雷

曼城於主場迎戰土超勁旅加拉塔沙雷，開賽早後已憑夏蘭特接應謝利美杜古的傳送，輕鬆射入，早早打開紀錄。杜古其後再次送上助攻，今次對象為卓基，後者在12碼點前輕鬆射入，為曼城射成2：0完場。由於皇家馬德里不敵賓菲加，加上紐卡素和巴黎聖日耳門雙雙失分，曼城「漁人得利」以16分排第8，趕上直接晉身16強的尾班車。

PSG 1：1紐卡素。美聯社
PSG 1：1紐卡素。美聯社
曼城2：0加拉塔沙雷。美聯社
曼城2：0加拉塔沙雷。美聯社
利物浦6：0卡拉巴克。美聯社
利物浦6：0卡拉巴克。美聯社
法蘭克福0：2熱刺。美聯社
法蘭克福0：2熱刺。美聯社

熱刺兩球勇挫法蘭克福

在英超表現不濟的熱刺再一次在歐聯賽場發威，作客以2：0擊敗德國的法蘭克福，以第4名直接晉身16強。熱刺雖然在早段有沙維西蒙斯食「詐糊」，但換邊後先有高路梅安尼打破悶局，其後再由蘇蘭基的半單刀錦上添花，最終以2：0勝出。

聖日耳門和紐卡素 雙雙轉戰附加賽

至於在巴黎王子公園球場上演的大戰，巴黎聖日耳門在主場只能賽和紐卡素1：1，兩隊都將會轉戰附加賽。巴黎聖日耳門早段有奧士文迪比利射失12碼，其後他們憑中場域天拿接應隊友傳送，於峨嵋月頂起腳射入領先。紐卡素在臨完半場前博得罰球，丹般恩頭槌二傳，祖爾韋洛克接應頂入。最終雙方踢成平手，齊齊轉戰附加賽。

歐聯聯賽階段出線球隊

直入16強（前8名）：阿仙奴、拜仁慕尼黑、利物浦、熱刺、巴塞隆拿、車路士、士砵亭、曼城
附加賽種子隊（9-16名）：皇家馬德里、國際米蘭、巴黎聖日耳門、紐卡素、祖雲達斯、馬德里體育會、阿特蘭大、利華古遜
附加賽非種子隊（17-24名）：多蒙特、奧林比亞高斯、布魯日、加拉塔沙雷、摩納哥、卡拉巴克、波杜基林特、賓菲加

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
13小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
16小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
18小時前
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
即時中國
11小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
15小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
李國銘上周六於Al Ain馬場策騎Balsaam贏馬開齋。
馬場浮世繪│李國銘贏馬開齋
馬圈快訊
15小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT