歐聯｜英超6隊全晉級 利物浦、曼城、熱刺輕取對手 紐卡素轉戰附加賽

英超球隊在今屆歐聯表現出色，除了阿仙奴和車路士外，利物浦、熱刺和曼城分別擊敗卡拉巴克、法蘭克福和加拉塔沙雷，以頭8名直接殺入16強。至於紐卡素作客巴黎聖日耳門亦全身而退，以1：1逼和對手，將轉戰附加賽。

歐聯｜阿仙奴輪換全隊輕取卡拉特 首階段8戰全勝創歷史

歐聯｜海倫建功拿玻里照輸出局 車路士直入16強

利物浦6：0狂炒卡拉巴克

利物浦於主場大開殺戒，今場面對阿塞拜疆球隊卡拉巴克，上半場已憑阿歷斯麥亞里士打的頭槌先開紀錄，其後域斯遠射得手，紅軍領先2：0完半場。換邊後利物浦繼續火力全開，穆罕默德沙拿先射入漂亮罰球，攻入他由非洲國家盃歸隊後的第一球。利物浦之後再憑艾基迪基、麥亞里士打及費達歷高基艾沙各建一功，以6：0狂數對手，最終在積分榜以3名晉級。

曼城2：0小勝加拉塔沙雷

曼城於主場迎戰土超勁旅加拉塔沙雷，開賽早後已憑夏蘭特接應謝利美杜古的傳送，輕鬆射入，早早打開紀錄。杜古其後再次送上助攻，今次對象為卓基，後者在12碼點前輕鬆射入，為曼城射成2：0完場。由於皇家馬德里不敵賓菲加，加上紐卡素和巴黎聖日耳門雙雙失分，曼城「漁人得利」以16分排第8，趕上直接晉身16強的尾班車。

PSG 1：1紐卡素。美聯社

曼城2：0加拉塔沙雷。美聯社

利物浦6：0卡拉巴克。美聯社

法蘭克福0：2熱刺。美聯社

熱刺兩球勇挫法蘭克福

在英超表現不濟的熱刺再一次在歐聯賽場發威，作客以2：0擊敗德國的法蘭克福，以第4名直接晉身16強。熱刺雖然在早段有沙維西蒙斯食「詐糊」，但換邊後先有高路梅安尼打破悶局，其後再由蘇蘭基的半單刀錦上添花，最終以2：0勝出。

聖日耳門和紐卡素 雙雙轉戰附加賽

至於在巴黎王子公園球場上演的大戰，巴黎聖日耳門在主場只能賽和紐卡素1：1，兩隊都將會轉戰附加賽。巴黎聖日耳門早段有奧士文迪比利射失12碼，其後他們憑中場域天拿接應隊友傳送，於峨嵋月頂起腳射入領先。紐卡素在臨完半場前博得罰球，丹般恩頭槌二傳，祖爾韋洛克接應頂入。最終雙方踢成平手，齊齊轉戰附加賽。

歐聯聯賽階段出線球隊

直入16強（前8名）：阿仙奴、拜仁慕尼黑、利物浦、熱刺、巴塞隆拿、車路士、士砵亭、曼城

附加賽種子隊（9-16名）：皇家馬德里、國際米蘭、巴黎聖日耳門、紐卡素、祖雲達斯、馬德里體育會、阿特蘭大、利華古遜

附加賽非種子隊（17-24名）：多蒙特、奧林比亞高斯、布魯日、加拉塔沙雷、摩納哥、卡拉巴克、波杜基林特、賓菲加