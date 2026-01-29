歐聯｜阿仙奴輪換全隊輕取卡拉特 首階段8戰全勝創歷史

阿仙奴創下歷史！歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段最後一輪賽事，「兵工廠」在談笑用兵下以3：1擊敗卡拉特，聯賽階段8戰全勝，成為歐聯改制後在首階段取得最佳成績的球隊。

阿仙奴在上場英超不敵曼聯，聯賽優勢只剩4分。今場他們派出與上場完全不同的正選陣容，其中約基利斯、夏維斯、馬天尼利、伊比爾治伊斯等皆以正選披甲。

夏維斯狀態大勇 今季開齋

阿仙奴開賽早段即開紀錄，今場復任正選的約基利斯於中路快放，右腳勁射破網，2分鐘便為主隊領先1：0。僅1分鐘後，主隊的卡拉費奧利於禁區內犯下天條，球證直指12碼，卡拉特的佐真奴主射破網，扳成1：1。

夏維斯今季開齋。美聯社

阿仙奴8戰全勝創歷史。路透社

阿仙奴3：1卡拉特。路透社

兵工廠站穩陣腳後再狂攻，16分鐘，夏維斯於右路突破，吸大位再射遠柱破網今季開齋，助阿仙奴再度領先。這名德國國腳今場狀態大勇，他於38分鐘再在右路突破傳中，約基利斯門前先加一腳，再由伏兵遠柱的馬天尼利撞射入網，領先3：1完半場。

首階段8戰全勝 歐聯改制後首隊

換邊後，阿仙奴先後換入隊馬田奧迪加特及軒卡派爾。「槍手」先有馬度基的遠射僅僅高出，其後放慢比賽節奏，戰局一度陷入膠著。阿仙奴在最後階段再換入加比爾捷西斯，他於88分鐘「食詐糊」。最終阿仙奴維持3：1戰果，8戰全勝全取24分，成為歐聯改制後在首階段取得最好成績的球隊，昂然晉身16強。