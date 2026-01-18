體壇早報｜卡域克首領軍贏曼市打吡 阿仙奴、利物浦、熱刺齊失分

卡域克上任後首次帶領曼聯，便迎來「曼市打吡」的硬仗。「紅魔」今場表現較佳，有兩次攻門中楣中柱、3次食詐糊，但仍然於主場以2：0擊敗曼城，升上第5位。卡域克賽後將勝仗歸功球員和球迷，又談及起用明奈和馬古尼的決定。至於曼城爭標受挫，但榜首的阿仙奴未能把握拉開9分的機會，作客諾定咸森林互交白卷。阿仙奴賽後以7分領先曼城及阿士東維拉；維拉今晚深夜才會出場，只要贏波就能取代曼城升次席，兼追至落後阿仙奴4分。

另外兩隊失分的豪門球隊，則是利物浦和熱刺，他們同樣面對護級球隊失分。利物浦面對第19位的般尼，只能踢成1：1，聯賽四連和。熱刺則面對第18位的韋斯咸，以1：2告負，踏入2026年已踢5場仍未開齋。

英超｜卡域克首戰曼聯表現翻生 3次食詐糊照2：0挫曼城

英超｜卡域克盛讚球員成功執行部署 馬天尼斯透露新帥重要建議

英超｜阿仙奴0：0森林聯賽兩連和 錯失拉開9分機會

英超｜利物浦1：1般尼聯賽四連和 球迷狂噓史洛特表示理解

英超｜熱刺不敵韋斯咸2026年仍未開齋 湯帥：感受到每個人對我的信任