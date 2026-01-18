英超｜阿仙奴0：0森林聯賽兩連和 錯失拉開9分機會

阿仙奴未能把握早場的曼城輸波失分，作客以0：0賽和諾定咸森林。阿仙奴英超兩連和，連續兩輪錯失曼城失分機會拉開領先優勢，賽後以7分領先次席曼城和第3位的維拉，但維拉少踢1場。

早場出戰的曼城作客以0：2不敵曼聯，令榜首的阿仙奴只要贏波，就能將榜首領先優勢拉開至9分。但「兵工廠」賽程頻密，經過一輪快車和盃賽後，今晨尾場作客第17位的諾定咸森林後，在接着的周中需要歐聯作客國際米蘭；阿迪達今場先收起布卡約沙卡。

馬天尼利失黃金機會

今場上半場最具威脅埋門，來自28分鐘阿仙奴的角球攻勢，馬度基起腳省中人，伏兵遠柱的加比爾馬天尼利補射僅僅斜出。40分鐘，森林的梅里路於中圈漏頂，阿仙奴前鋒約基利斯截得皮球推進，但梅里路一路力追最終阻截到約基利斯的射門。兩軍半場互交白卷。

馬天尼利上半場錯失黃金機會。路透社

奧拉艾拿疑犯手球沒判12碼

下半場初段森林佔到較多控球，但未能製造出極具威脅的埋門。半場已換1人的阿仙奴，於55分鐘再一口氣作出3個調動，換入沙卡、加比爾捷西斯和米基爾馬連奴，之後阿仙奴的攻勢有起色。65分鐘，沙卡接應左路傳中頭槌攻門，皮球飛向遠柱網仔，但被森林門將素斯飛盡救出。70分鐘，沙卡右路傳中，馬連奴頭槌攻門，加比爾捷西斯衝前欲加一腳，再被素斯化解。72分鐘，馬連奴接應罰球頭槌攻門，僅僅斜出。80分鐘森林守將奧拉艾拿於禁區內疑犯手球，但VAR翻看後認為艾拿那一記是「自然動作」，因此沒有判12碼。阿仙奴最終未能取得入球，以0：0賽和森林。

維拉有機會追至落後4分

阿仙奴英超兩連和，連續兩輪錯失拉開榜首優勢的機會。上一輪次席的曼城和第3位的維拉分別和波失分，之後出場的阿仙奴0：0賽和利物浦，維持6分優勢。今輪賽和森林後，阿仙奴以15勝5和2負得50分，以7分領先曼城和維拉，但第3位的維拉少踢1場。維拉將於今日深夜主場迎戰愛華頓，只要勝出便可追近至落後4分。