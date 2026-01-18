Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡域克盛讚球員成功執行部署 馬天尼斯透露新帥重要建議

足球世界
更新時間：05:04 2026-01-18 HKT
發佈時間：05:04 2026-01-18 HKT

曼聯由卡域克接手後首戰，主場以2：0擊敗曼城。卡域克將勝仗歸功球迷和球員，認為奧脫福這個神奇的地方，為球隊帶來無比動力，他又讚資深球員的引領起了關鍵作用。守將利辛度馬天尼斯則透露卡域克的重要建議：「利用球迷的能量。」

卡域克表示上任這一周不如外界預期般瘋狂：「一些在掌握之中，是正常的一周。職球員的表現均無語倫比，我們只有壓縮的時間讓球員備戰今場，但他們不可思議，對於大量資訊、新的人、不同情緒均應對得宜，並交出今場的好表現。」卡域克認為球員成功執行賽前部署，「保持陣式緊湊，縮短各球員及各線路之間的距離；己隊需要保持陣型集體移動，雖然有幾次被拉散，但我們依然極具威脅。」

卡域克認為奧脫福球迷的支持為球隊帶來動力。美聯社
卡域克認為奧脫福球迷的支持為球隊帶來動力。美聯社

馬古尼踢全場屬「經計算的賭博」

今場曼聯有幾名主將復出，傷癒的球員亦慢慢重拾狀態。卡域克談到起用明奈，認為對方「在中場夥拍卡斯米路表現出色，他們與馬天尼斯和馬古尼在中路，為球隊築起堅實的基礎」。卡域克又透露今場派馬古尼正選，並踢足90分鐘是經過計算的賭博：「我不確定他能踢多久，畢竟過去8、9周他只操練了約3天，但他今天拼搏到底。」他又盛讚重返10號位的般奴費南迪斯極具威脅，「他在這個位置踢法聰明，擅長尋找空間，防守上與麥比奧莫均非常努力⋯⋯迅速適應，起關鍵作用」。

奧脫福熱烈氣氛化為動力

卡域克又特別提出奧腳福的威力：「我昨天說過奧脫福是個神奇的地方，今天我們深切體會這一點。球員離開更衣室時充滿熱情，比賽的結局亦令人滿意⋯⋯對我們而言，保持清白之身至關重要。每個人都感受到球場內的熱烈氣氛，我們會將這股能量轉化為動力，激勵我們迎接下一場比賽。」曼聯下一場的對手，是作客榜首的阿仙奴。

明奈獲得英超正選機會，卡域克盛讚他夥拍卡斯米路的表現出色。法新社
明奈獲得英超正選機會，卡域克盛讚他夥拍卡斯米路的表現出色。法新社
曼聯2：0曼城。路透社
曼聯2：0曼城。路透社
馬天尼斯透露卡域克的建議：「利用球迷的能量。」
馬天尼斯透露卡域克的建議：「利用球迷的能量。」

馬天尼斯：今天贏波的是「團隊」

馬天尼斯則認為球隊今季經歷低潮，唯一出路是挺身而出，展現實力。他透露新帥卡域克說過一件重要的事：「就是『利用球迷的力量』。我認為我們今天做到了。當球隊團結在一起時，在主場是立於不敗之地的。我們全場保持陣式緊湊，更有信心對抗。你今天能從隊友的眼神中感受到不一樣的鬥志。今天贏波的是『團隊』，這對我來說才是最重要的。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
14小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
8小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
14小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱首個冠軍誕生 黃子圖奪十公里男子挑戰組
社會
32分鐘前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
9小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
20小時前
據報特朗普向歐洲多國加徵關稅 2月起收10% 6月升至25%。路透社
格陵蘭之爭︱特朗普下月起向歐洲多國加徵關稅 將逐步提升稅率 直至達成協議
即時國際
5小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
9小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
17小時前