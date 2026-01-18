英超｜卡域克盛讚球員成功執行部署 馬天尼斯透露新帥重要建議

曼聯由卡域克接手後首戰，主場以2：0擊敗曼城。卡域克將勝仗歸功球迷和球員，認為奧脫福這個神奇的地方，為球隊帶來無比動力，他又讚資深球員的引領起了關鍵作用。守將利辛度馬天尼斯則透露卡域克的重要建議：「利用球迷的能量。」

卡域克表示上任這一周不如外界預期般瘋狂：「一些在掌握之中，是正常的一周。職球員的表現均無語倫比，我們只有壓縮的時間讓球員備戰今場，但他們不可思議，對於大量資訊、新的人、不同情緒均應對得宜，並交出今場的好表現。」卡域克認為球員成功執行賽前部署，「保持陣式緊湊，縮短各球員及各線路之間的距離；己隊需要保持陣型集體移動，雖然有幾次被拉散，但我們依然極具威脅。」

卡域克認為奧脫福球迷的支持為球隊帶來動力。美聯社

馬古尼踢全場屬「經計算的賭博」

今場曼聯有幾名主將復出，傷癒的球員亦慢慢重拾狀態。卡域克談到起用明奈，認為對方「在中場夥拍卡斯米路表現出色，他們與馬天尼斯和馬古尼在中路，為球隊築起堅實的基礎」。卡域克又透露今場派馬古尼正選，並踢足90分鐘是經過計算的賭博：「我不確定他能踢多久，畢竟過去8、9周他只操練了約3天，但他今天拼搏到底。」他又盛讚重返10號位的般奴費南迪斯極具威脅，「他在這個位置踢法聰明，擅長尋找空間，防守上與麥比奧莫均非常努力⋯⋯迅速適應，起關鍵作用」。

奧脫福熱烈氣氛化為動力

卡域克又特別提出奧腳福的威力：「我昨天說過奧脫福是個神奇的地方，今天我們深切體會這一點。球員離開更衣室時充滿熱情，比賽的結局亦令人滿意⋯⋯對我們而言，保持清白之身至關重要。每個人都感受到球場內的熱烈氣氛，我們會將這股能量轉化為動力，激勵我們迎接下一場比賽。」曼聯下一場的對手，是作客榜首的阿仙奴。

明奈獲得英超正選機會，卡域克盛讚他夥拍卡斯米路的表現出色。法新社

曼聯2：0曼城。路透社

馬天尼斯：今天贏波的是「團隊」

馬天尼斯則認為球隊今季經歷低潮，唯一出路是挺身而出，展現實力。他透露新帥卡域克說過一件重要的事：「就是『利用球迷的力量』。我認為我們今天做到了。當球隊團結在一起時，在主場是立於不敗之地的。我們全場保持陣式緊湊，更有信心對抗。你今天能從隊友的眼神中感受到不一樣的鬥志。今天贏波的是『團隊』，這對我來說才是最重要的。」