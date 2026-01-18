英超｜卡域克首戰曼聯表現翻生 3次食詐糊照2：0挫曼城

曼聯由卡域克領軍的首戰，表現和比數均力壓同市宿敵曼城。「紅魔」今場有2次攻門中楣中柱、3次因越位食詐糊，仍憑麥比奧莫和柏德列多古各建一功，以2：0擊敗曼城。

明奈今季首次英超正選 踢足全場

曼聯今場有戰畢非洲國家盃後歸隊的阿密特迪亞路和麥比奧莫，復任正選。至於在前主帥魯賓艾摩廉治下鮮有上陣機會的明奈，獲得今季首次於英超擔正的機會，他最終踢足全場。

卡域克首次領軍有個好開始。法新社

迪洛治犯規領黃 甸恩：100%紅牌

曼聯開賽3分鐘便有極具威脅的埋門，哈利馬古尼接應左路角球，近門頭槌頂中柱。11分鐘，迪洛治搶截慢一步，鞋底踩中曼城翼鋒謝利美杜古，球證出示黃牌；VAR翻看認為迪洛治全心去波，並未蓄意犯規而且沒有施力踩向杜古，認同黃牌判決。但為《天空體育》擔任嘉賓的名哨甸恩認為「100%紅牌。起腳高，中膝蓋，絕對是紅牌」。堅尼亦笑言「我不是紅牌專家」，但認同這次犯規應判紅牌。

逃過一劫的曼聯之後險些失守，曼城的安東尼施美安於右路傳中，貝拿度施華入楔無人看管下頂頭槌但高出。37分鐘，曼城的角球攻勢，麥斯阿利尼接應頭槌二傳攻門，被迪洛治護空門。這兩次攻勢是曼城上半場較具威脅的攻門。

曼聯上半場兩次詐糊

至於曼聯上半場兩次將皮球送入網窩，先是33分鐘迪亞路扭過曼城門將當拿隆馬再起腳破網，但旁證舉旗示意迪亞路越位在先。41分鐘到般奴費南迪斯，同樣扭過當拿隆馬，他之後再扭過飛回防的尼敦阿基，再冷靜將皮球送入網窩，但這次同樣因越位在先食詐糊。兩軍半場互交白卷。

曼聯今場首次詐糊，迪亞路於33分鐘扭過當拿隆馬破門，但越位在先入球無效。路透社

曼聯今場第2次詐糊，41分鐘般奴費南迪斯破網，同樣越位在先。路透社

曼聯今場第3次詐糊，美臣蒙特後備上陣第一下觸球便將皮球送入網，但入球無效。法新社

當拿隆馬左飛右撲

曼城主帥哥迪奧拿半場作出兩個換人調動，但下半場的形勢仍然落在曼聯一方。57分鐘，迪亞路於右路推大位起腳，被當拿隆馬撲出，卡斯米路衝前搶得皮球，但單刀欲笠射再次過不了當拿隆馬。63分鐘，麥比奧莫接應傳送，近門第一時間起腳，再次被當拿隆馬救到。

麥比奧莫、多古各建一功

紅魔於65分鐘終於射破當拿隆馬的十指關。曼城前場罰球被曼聯化解，紅魔立即展開反擊，最後麥比奧莫接應B費的直線，第一時間射地波網仔入，曼聯領先1：0。76分鐘，後備上陣的馬菲斯根夏於右路傳中，多古楔前搶先曼城守將一步，他第一時間近門左腳撞射破網，曼聯領先2：0。

曼聯於比賽末段還有兩次擴大比數的機會，先是90分鐘迪亞路的射門中柱；之後是92分鐘，後備上陣第一次觸球的美臣蒙特，接應根夏的橫傳射入網，但經VAR翻看後，曼聯今場第3次因為越位食詐糊。但曼聯最終仍然以2：0擊敗曼城，卡域克上任首戰便取得勝仗。

曼城有機會失去次席

曼聯賽後以9勝8和5負得35分，由於早場出戰暫時升上第四位；「爭四」對手利物浦、賓福特等於稍後時間出場。曼城則爭標再受挫，賽後於13勝4和5負得43分暫列第2位，比阿仙奴踢多場下落後6分。「藍月」更有機會失去次席，他們目前與第3名的阿士東維拉同分，但踢多場；維拉將於明晚主場迎戰愛華頓。