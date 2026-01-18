Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺不敵韋斯咸2026年仍未開齋 湯帥：感受到每個人對我的信任

更新時間：05:54 2026-01-18 HKT
發佈時間：05:54 2026-01-18 HKT

熱刺今晨英超於主場出擊，面對護級球隊、賽前聯賽10場不勝的韋斯咸，於93分鐘失守，以1：2落敗。熱刺球迷繼續狂噓，並向領隊湯馬士法蘭克高唱「你明早就被炒」。湯帥對球迷的不滿表示理解，但認為球隊是役非常接近勝利，而他自己「能感受到每個人的信任」。

加歷查首為熱刺上陣

剛由馬德里體育會轉投熱刺的干拿加歷查，今場正選上陣演「地標戰」。熱刺今場於15分鐘失守，韋斯咸的森馬維於左路推大位起腳，省中人下改變方向，收死熱刺門將古里莫維卡里奧，「鎚仔幫」領先1：0。24分鐘，熱刺差點扳平，威爾遜奧度拔接應左路傳中近門頭槌攻門，但韋斯咸門將艾路拿出迎封到。之後韋斯咸有兩次黃金機會，但卡斯迪蘭奴斯25分鐘面對空門頭槌頂高，41分鐘蘇錫克的頭槌被維卡里奧飛盡撲出。韋斯咸以1：0領先完半場；熱刺球迷則對球隊的表現報以噓聲。

哥林威爾遜93分鐘為韋斯咸奠勝。路透社
湯馬士法蘭克備受壓力。路透社
熱刺2026年踢了5場仍未開齋。路透社
韋斯咸取得護級寶貴的3分。路透社
93分鐘威爾遜為韋斯咸奠勝

熱刺於64分鐘扳平，基斯甸羅美路接應右路傳送頭槌破網。但主隊最終全失3分，韋斯咸於93分鐘一次右路角球，最終哥林威爾遜於門前快一步將皮球送入網。熱刺以1：2落敗，踏入2026年踢了5場仍未開齋，各項賽事近8場僅得1分，以7勝6和9負得27分暫列第14位；他們將於周中轉戰歐聯，主場迎戰多蒙特。韋斯咸則終結英超10場不勝的頹勢，以4勝5和13負得17分暫排第18位，落後第17位的䜘定咸森林5分。

湯帥：今仗離勝利非常接近

主場球迷完場後繼續報以噓聲，並對湯帥高唱「你明早就被炒」。湯帥對球迷的不滿表示理解，但強調今場與勝利非常接近：「當我們重返勝軌，一切就會不同。如果球員不再努力那就可以算了，但球隊上下仍然賣力。我們今天離勝仗僅一步之遙。我能感受到每個人對我的信任。」

