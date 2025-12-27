體壇早報｜曼聯變陣4後衛險勝紐卡素 利狼戰祖達兒子將任球僮 沙拿助埃及提早出線

「拆禮物日」唯一一場英超，曼聯主場鬥紐卡素，領隊魯賓艾摩廉變陣排出4後衛，最終以1：0險勝紐卡素。艾摩廉賽後解釋變陣是為了製造更多機會，紐卡素領隊賀維強調曼聯變陣並非敗因。曼城和利物浦將於今晚上場，前者作客諾定咸森林，哥帥證實麾下通過磅重令，但笑言自己肥了5公斤。利物浦則主場鬥狼隊，車禍離世的祖達曾先後效力，他的兒子今場將擔任球僮。非洲國家盃方面，沙拿射入12碼，助埃及以1：0小勝南非，提早出線16強。

英超｜曼聯改踢4後衛 1：0挫紐卡素暫升第5位

英超｜艾摩廉談變陣4後衛 「製造更多險象的唯一方法」

英超｜哥帥證曼城全隊通過磅重測試 「我自己肥咗5公斤」

英超｜利物浦鬥狼隊祖達兒子將任球僮 雲迪積克：仍未能接受這悲劇

非洲國家盃｜沙拿一箭定江山 十人埃及1：0挫南非提早出線16強