非洲國家盃｜沙拿一箭定江山 十人埃及1：0挫南非提早出線16強

非洲國家盃B組，利物浦球星穆罕默德沙拿帶領埃及出線小組賽第2輪，射入12碼下，助半場十人應戰的埃及以1：0小勝南非。埃及小組兩戰兩勝，在同組另一場和波下，提早出線16強。

埃及上半場補時踢少個

45分鐘，沙拿將皮球挑過南非守將穆道（Khuliso Mudau）後，兩人均跑向皮球方向爭搶，穆道的手在奔跑期間打中沙拿面部。球證起初沒有表示，及後VAR指示他到場邊翻看影片，最後球證改變判決，埃及獲得12碼；沙拿親自操刀射中間入網。但埃及之後踢少個，上半場補時2分鐘，右閘穆罕默德漢尼（Mohamed Hany）從後出腳踩中敵將腳面，被罰第二面黃牌，兩黃一紅被逐。

沙拿為埃及射入12碼。美聯社

埃及提早出線16強。美聯社

南非球員投訴埃及球員犯手球。美聯社

多踢一人的南非下半場搶回不少攻勢，穆道在禁區邊的施射被埃及門將舒尼維（Mohamed El Shenawy）撲出，及後莫迪巴（Aubrey Modiba）與隊友撞牆後在禁區內腳面施射，皮球被舒尼維一抱入懷。88分鐘，埃及守將艾巴謙（Yasser Ibrahim）飛鏟欲擋對方施射，皮球省中他的手部，南非球員抗議認為應判12碼。球證到場翻看影片後，維持沒有12碼的判決。

最終埃及以1：0小勝南非，兩戰兩勝以6分排在B組榜首。南非以1勝1負得3分排次席。同組另一場，安哥拉以1：1賽和津巴布韋，兩軍同樣錄得1和1負得1分。小組尚餘1輪下，埃及提早出線16強。