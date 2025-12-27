英超｜利物浦鬥狼隊祖達兒子將任球僮 雲迪積克：仍未能接受這悲劇

7月因車禍離世的迪亞高祖達（Diogo Jota）曾先後效力狼隊及利物浦，今晚將是兩軍在車禍後首次交鋒，祖達的兩名兒子將擔任球僮進場。雲迪積克在回顧2025年時，難免提起這個悲劇，坦言球隊仍未能接受祖達的離開。

祖達妻子亦會到場

祖達於2017年7月由馬德里體育會外借狼隊，翌季正式加盟，到2020年轉投利物浦。今年7月，他與弟弟安德列在西班牙發生嚴重車禍，兩人當場死亡。今晚將是利物浦和狼隊，在祖達的車禍後首次對壘。根據《泰晤士報》的報導指，祖達的兩名兒子將會擔任球僮，祖達的妻子亦會踏上晏菲路球場。

雲迪積克形容仍未能接受祖達離世。路透社

狼隊在今周英超首戰，為祖達進行默哀悼念。路透社

祖達的兒子將會在今晚擔任球僮。路透社

雲迪積克回顧2025：悲喜交集

這場亦是「紅軍」在2025年最後一場比賽，隊長雲迪積克回顧這一年，形容這一年悲喜交集：「有喜極之時，4月贏得英超，在晏菲路高舉獎盃，我永遠不會忘記。這是真正的團隊努力，為整季的付出而取得的收穫。」但祖達的車禍在不久之後發生，雲迪積克說：「不久後收到悲痛的消息。失去祖達和他的弟弟，是我們從不可能準備好的事，是球隊仍未能接受的悲劇。我們會一直與迪亞高和安德列同在，他們永遠不會被忘記。」

講到今季，雲迪積克認同球隊表現不穩：「在陣容上有很多變動，有新球員加盟，亦有球員離隊。在穩定發揮這一方面，我們仍未表現最佳水準，雖有表現優異的比賽，仍有艱難的時刻。」