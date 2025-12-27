英超｜哥帥證曼城全隊通過磅重測試 「我自己肥咗5公斤」

曼城領隊哥迪奧拿在聖誕前，向麾下下達「磅重令」，增肥超過3公斤的話即被棄用。哥帥在今晨的記者會證實全隊過關，但笑言自己「肥咗5公斤」。

盛讚麾下過去10年有紀律

曼城在聖誕假後，今晚將會作客諾定咸森林。假期前哥帥下達「聖誕磅重令」，只要增磅3公斤即會被棄用。哥帥在今晨的賽前記者會公布結果，指全隊過關，並笑言：「我飲飲食食，肥咗4至5公斤，感覺真好。但麾下過去10年都非常有紀律，去季的傷兵潮令我們更困難，但他們的行為好極了。球會有一套標準，每個人都知道應該怎樣做。」

曼城全隊在磅重測試過關。路透社

哥帥讚麾下有紀律。路透社

哥帥笑言自己重了5公斤。路透社

1月轉會窗「一切都可能發生」

曼城目前以2分落後阿仙奴排次席，哥帥談及爭標時表示：「我希望領先其他對手10分，但目前情況就是如此。目前仍是12月尾，歐聯、英超在爭標之列，聯賽盃入4強，足總盃即將展開，一些大將即將復出，所以一步步走，逐場踢，再看看會發生什麼事。」即將復出的大將包括洛迪卡斯簡迪，哥帥指愛將的傷勢有「非常、非常明顯好轉」，但在今晚賽前會一路觀察。至於1月轉會窗，盛傳曼城正全力爭搶般尼茅夫的安東尼施美安，哥帥表示：「去季開季我從未想過會買4、5名球員，但我們有25名球員不是受傷就是狀態不足。所以一切都有可能發生。」