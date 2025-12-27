Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜哥帥證曼城全隊通過磅重測試 「我自己肥咗5公斤」

足球世界
更新時間：06:43 2025-12-27 HKT
發佈時間：06:43 2025-12-27 HKT

曼城領隊哥迪奧拿在聖誕前，向麾下下達「磅重令」，增肥超過3公斤的話即被棄用。哥帥在今晨的記者會證實全隊過關，但笑言自己「肥咗5公斤」。

盛讚麾下過去10年有紀律

曼城在聖誕假後，今晚將會作客諾定咸森林。假期前哥帥下達「聖誕磅重令」，只要增磅3公斤即會被棄用。哥帥在今晨的賽前記者會公布結果，指全隊過關，並笑言：「我飲飲食食，肥咗4至5公斤，感覺真好。但麾下過去10年都非常有紀律，去季的傷兵潮令我們更困難，但他們的行為好極了。球會有一套標準，每個人都知道應該怎樣做。」

曼城全隊在磅重測試過關。路透社
曼城全隊在磅重測試過關。路透社
哥帥讚麾下有紀律。路透社
哥帥讚麾下有紀律。路透社
哥帥笑言自己重了5公斤。路透社
哥帥笑言自己重了5公斤。路透社

1月轉會窗「一切都可能發生」

曼城目前以2分落後阿仙奴排次席，哥帥談及爭標時表示：「我希望領先其他對手10分，但目前情況就是如此。目前仍是12月尾，歐聯、英超在爭標之列，聯賽盃入4強，足總盃即將展開，一些大將即將復出，所以一步步走，逐場踢，再看看會發生什麼事。」即將復出的大將包括洛迪卡斯簡迪，哥帥指愛將的傷勢有「非常、非常明顯好轉」，但在今晚賽前會一路觀察。至於1月轉會窗，盛傳曼城正全力爭搶般尼茅夫的安東尼施美安，哥帥表示：「去季開季我從未想過會買4、5名球員，但我們有25名球員不是受傷就是狀態不足。所以一切都有可能發生。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
12小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
18小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
17小時前
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
15小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
10小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
7小時前
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
影視圈
8小時前
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
13小時前