英超｜曼聯改踢4後衛 1：0挫紐卡素暫升第5位

曾指教宗也不能令他轉陣的曼聯領隊魯賓艾摩廉，在今晨主場鬥紐卡素一役排出4後衛。曼聯最終以1：0小勝紐卡素，以29分、踢多一場下暫時升上第5位。

從電視直播畫面，曼聯的排陣維持5後衛，但實際開賽後的企位是4後衛，左至右為勞基梳爾、利辛度馬天尼斯、艾登希雲和達洛治；柏德列多古則在達洛治的前面，擔任右翼。為《天空體育》評述的曼聯名宿加利尼維利直言：「終於有艾摩廉的4後衛陣式！」

多古入加盟曼聯後首球

曼聯首個攻勢在3分鐘，一次左路角球，卡斯米路走到空位，但頭槌頂高。紐卡素的黃金機會則來自13分鐘的角球，般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）的近門頭槌，被曼聯門將辛尼拉文斯在白界前救出。曼聯於24分鐘打開紀錄，一次左邊手榴彈，被禾達美迪頭槌解圍到禁區邊，柏德列多古第一時間窩利破網，是他加盟曼聯後首個入球。曼聯半場領先1：0。

曼聯60分鐘換人後受壓

下半場59分鐘，曼聯前鋒些斯高起左腳射中楣。他和卡斯米路於60分鐘被換走，後者離場時表現感到意外。曼聯在換人之後反而受壓，62分鐘紐卡素中場賀爾（Lewis Hall）起腳中楣；63分鐘法比安舒哈近門施射，省中馬天尼斯身體再中手，經VAR翻看後判沒有12碼；67分鐘安東尼哥頓走到空位近門窄位起腳斜出。

曼聯於73分鐘有達洛治接應後場罰球，禁區內心口一控後起腳，但皮球高出。84分鐘，哥頓有另一次黃金機會，隊友幾下短傳搓空，但哥頓的施射一飛沖天。90分鐘，路易斯邁利在禁區內起腳同樣高出。曼聯最終保住1：0的勝局，以8勝5和5負得29分，多踢一場下暫時升上第5位。紐卡素則錄得6勝5和7負得23分，暫列第11位。