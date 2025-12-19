Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜水晶宮歐協聯僅和轉戰附加賽 B費自言跑動比抱怨多 拿玻里晉意超盃決賽

足球世界
更新時間：14:22 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-19 HKT

水晶宮於今晨於歐協聯出戰最後一場分組賽，以2：2賽和古比斯，至第10名完成，錯過了前八名直接出線的席位，需要轉戰附加賽。曼聯方面，明奈出走或遇阻滯，堅尼勸這名英格蘭中場留隊，與般奴費南迪斯爭位，證明艾摩廉是錯的。穩佔正選的隊長B費則談及他的領袖哲學，表示自己以身作則，「跑動比抱怨多」。意大利超級盃方面，拿玻里有海倫攻入奠勝球，以2：0擊敗AC米蘭殺入決賽。

歐協聯｜水晶宮2：2十人古比斯 錯過前八出線席位 轉戰附加賽

英超｜明奈欲出走曼聯或不放行 堅尼籲留隊：證明艾摩廉是錯的

英超｜B費談領袖哲學 「跑動次數比抱怨多」

英超｜夏維斯復出在即再受傷 阿仙奴近季半球員傷患達百次

意超盃｜海倫攻入奠勝球 拿玻里2：0 AC米蘭晉決賽

