體壇早報｜水晶宮歐協聯僅和轉戰附加賽 B費自言跑動比抱怨多 拿玻里晉意超盃決賽
更新時間：14:22 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-19 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-19 HKT
水晶宮於今晨於歐協聯出戰最後一場分組賽，以2：2賽和古比斯，至第10名完成，錯過了前八名直接出線的席位，需要轉戰附加賽。曼聯方面，明奈出走或遇阻滯，堅尼勸這名英格蘭中場留隊，與般奴費南迪斯爭位，證明艾摩廉是錯的。穩佔正選的隊長B費則談及他的領袖哲學，表示自己以身作則，「跑動比抱怨多」。意大利超級盃方面，拿玻里有海倫攻入奠勝球，以2：0擊敗AC米蘭殺入決賽。
歐協聯｜水晶宮2：2十人古比斯 錯過前八出線席位 轉戰附加賽
