英超｜明奈欲出走曼聯或不放行 堅尼籲留隊：證明艾摩廉是錯的

曼聯中場明奈欲於1月轉會窗出走去拿玻里，可能不會太順利。根據《Sky Sports》的報導指，明奈仍然在領隊魯賓艾摩廉（Rúben Amorim）的計劃之中，曼聯除非收到非常可觀的報價，否則不會出售這名英格蘭中場。名宿堅尼則呼籲明奈留隊，「證明艾摩廉是錯的！」

明奈今季只曾在聯賽盃次圈正選上陣；至於英超11場均是後備入替，共僅踢212分鐘。這名英格蘭中場深得球迷的支持，他上場鬥般尼茅夫剩餘約30分鐘時後備落場，獲得主場球迷的歡呼支持。力撐明奈除了球迷，還有他的哥哥，後者在該場穿上印有「放走明奈（Free Kobbie Mainoo）」的T恤。

堅尼籲明奈留隊，證明艾摩廉是錯的。路透社

明奈唯一一次正選，是聯賽盃鬥甘士比。路透社

明奈與般奴費南迪斯爭位。路透社

堅尼：從未覺得自己是必然正選

堅尼狠批明奈哥哥的行為「白痴」，他又認為比起出走，明奈更應該留隊證明自己。堅尼說：「他只有20歲，坐下來好好學習和磨練自己有什麼問題？我們每個人都經歷過，要做的就是證明教練是錯的。加歷查從未覺得自己是穩定的主力，我在曼聯時亦然。」

「留在曼聯爭正選挑戰更大」

艾摩廉早前表明，在球隊踢兩名中場下，明奈與般奴費南迪斯之間會首選後者。堅尼說：「外借沒問題，但作為球員更大的挑戰是留在曼聯爭正選，即使領隊說『你不會排在般奴前面』，證明他是錯的！」非洲國盃家即將展開，麥比奧莫和阿密特迪亞路均會到國家隊報到，加上卡斯米路黃牌夠數需要停賽1場，明奈的正選機會或會到來。曼聯本周日將作客阿士東維拉。