意超盃｜海倫攻入奠勝球 拿玻里2：0 AC米蘭晉決賽

意大利超級盃4強大戰，拿玻里憑大衛拿尼斯和海倫各建一功，以2：0擊敗拿玻里，率先殺入決賽。

AC米蘭於4分鐘一次手榴彈，史達軒查柏夫洛域倒掛，門前的羅夫度斯卓克伸盡加一腳，被拿玻里門將雲查米連高域沙域擋走。拿玻里則於32分鐘有一次機會，麥湯米尼接應回傳，於禁區頂第一時間起腳斜出。拿玻里於39分鐘打開紀錄，海倫背門接應短傳，在左路底線轉身傳中，被AC米蘭門將邁治蘭撲到，但皮球落在大衛拿尼斯面前，後者加一腳輕鬆射入。

大衛拿尼斯助拿玻里先開紀錄。路透社

AC米蘭於4強被淘汰。路透社

海倫攻入奠勝球。路透社

拿玻里殺入意大利超級盃決賽。路透社

與博洛尼亞或國際米蘭爭標

半場領先1球的拿玻里，於63分鐘奠定勝局。海倫在左路接應傳送，隨即轉身推入禁區內，窄位起左腳射地波，皮球中柱彈入網。拿玻里最終以2：0擊敗AC米蘭，殺入意超盃決賽。決賽對手將是博洛尼亞與國際米蘭的勝方，決賽將於下周一舉行。