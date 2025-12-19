Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐協聯｜水晶宮2：2十人古比斯 錯過前八出線席位 轉戰附加賽

足球世界
更新時間：06:54 2025-12-19 HKT
發佈時間：06:54 2025-12-19 HKT

水晶宮今晨出戰歐協聯分組賽最後一輪，主場迎戰古比斯，在對手少踢一人下，以2：2追平完場。水晶宮以第10名完成分組賽，錯過前八名直接出線席位，需要轉戰附加賽。

烏捷腳面拉西入靚波

水晶宮於6分鐘打開紀錄，基斯辛杜斯烏捷（Christantus Uche）於右路推大位，用右腳腳面拉西，皮球彎向遠柱入網。水晶宮半場領先1：0，但他們在下半場3分鐘內連失兩球。先是50分鐘，古比斯一次反擊，最終沙禾拉尼（Saku Savolainen）橫傳予柏斯錫（Piotr Parzyszek），後者第一時間起腳破網，助球隊扳平。53分鐘，古比斯一次左路角球，水晶宮門將禾達賓尼迪斯（Walter Benítez）手搥打出禁區頂，古比斯的安迪維（Clinton Antwi）截得皮球一控一射，禁區內的伊巴謙施斯（Ibrahim Cisse）加一腳改變方向，賓尼迪斯飛盡仍未能阻止皮球入網。古比斯反超前2：1。

古比斯一度反超前。路透社
古比斯73分鐘踢少個。路透社
水晶宮2：2古比斯。路透社
古比斯獲得附加賽資格。路透社
古比斯73分鐘踢少個

可是，古比斯的安迪維於73分鐘鏟波舉腳過高，鞋底印向韋曉士的膝蓋，被球證直接紅牌逐出場。水晶宮在多踢一人的優勢下，於76分鐘扳平，祖斯甸迪雲尼（Justin Devenny）接應左路傳中，衝前頭槌破網。但水晶宮之後未能增添紀錄，最終以2：2賽和古比斯。

水晶宮錄得3勝1和2負得10分，以第10名完成分組賽，錯過前八名直線出線的機會，需要轉戰附加賽。古比斯以1勝4和1負得7分升上第21位，同樣獲得附加賽資格。附加賽採兩回合制，將於2月19日至26日舉行。

