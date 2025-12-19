Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜B費談領袖哲學 「跑動次數比抱怨多」

足球世界
更新時間：06:16 2025-12-19 HKT
發佈時間：06:16 2025-12-19 HKT

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）不少被捕捉到在場上抱怨隊友的畫面。這名葡萄牙國腳接受訪問時談及其領袖哲學，表示一直以身作則，「外界眼中我很常抱怨，但我跑動比抱怨多」。

「從未因成為隊長有改變」

B費於2023年7月接過曼聯隊長臂章，但他指自己做隊長與否，始終如一：「我從未因成為隊長而有變，坦哈格選我做隊長時就知我的風格，我知道我會以身作則，在訓練時做一切所需的事，盡一切所能。外界眼中我很常抱怨，但我跑動比抱怨多，這一點我非常肯定。」

以身作則 一視同仁

除了以身作則，一視同仁是般奴的領袖哲學：「我對待每個人，都會以自己希望被對待的方式。這裏的『每個人』，我不覺得有人比我低一等，包括餐廳職員、廚師、營養師，或者任何工作人員。這正如領隊所說『我與大家平等，我只是有更多責任，並有決定要做，這是唯一在你們之上的時候』。」

領袖小組定標準

曼聯的領袖是團隊，般奴說：「我們有領袖小組，除了我還有麥佳亞、馬天尼斯、湯希頓、馬沙拉奧和達洛治。某些情況遇會詢間卡斯米路和梳爾等有重要責任的球員。我們會定下明確的標準，像是告訴大家『這就是方向，要是想在這間球會就必須具備的要求』。」

