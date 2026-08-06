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檀島咖啡餅店回歸港島！預告新店8月下旬太古重開 年初結束80年歷史灣仔總店

飲食
更新時間：16:08 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:08 2026-08-06 HKT

檀島港島重開｜以192層酥皮蛋撻打響名堂的80年老字號「檀島咖啡餅店」，今年初關閉灣仔總店後，近日透過社交平台預告將於8月下旬回歸港島東，讓一眾不捨老店美味的食客感到振奮。

檀島咖啡餅店預告8月下旬回歸港島 灣仔80年總店年初結業

檀島咖啡餅店預告8月下旬回歸港島 灣仔80年總店年初結業
檀島咖啡餅店預告8月下旬回歸港島 灣仔80年總店年初結業

自灣仔總店於今年3月結業後，「檀島咖啡餅店」僅餘下將軍澳坑口一間分店。直至今日（6日），檀島在Facebook專頁上發布最新預告，透露新店將於8月下旬登陸港島東，選址康怡廣場AEON地下層，預計在稍後與大家正式見面，意味著食客將有機會在港島區，再次品嚐招牌酥皮蛋撻及港式茶餐廳美食。

重開消息傳出後，隨即引來大批網民熱烈迴響。不少網民紛紛留言表示「支持」，更有充滿情懷的食客強調這次「不是登陸，是重現港島區」，並好奇新店是否由「舊伙計重新營業」。此外，不少人對於新址充滿期待，急不及待留言追問「港島東邊個位呀？」。

早前報道：灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店...

開業80年 馳名192層酥皮蛋撻

作為香港早期茶餐廳的標誌之一，「檀島咖啡餅店」灣仔店自上世紀四十年代起營運，一直秉持「平靚正」及「足料製作」的原則。店內招牌蛋撻標榜達192層酥皮，帶來極致鬆脆的口感，每次新鮮出爐均會吸引大批顧客輪候。該處亦曾是電影《月滿軒尼詩》的拍攝場地，過去吸引本地人及遊客慕名而來。因此，當今年初月店方突發公布3月結業時，令各界深感可惜。

資料來源：檀島咖啡餅店 灣仔店 Honolulu Coffee Shop Wanchai

同場加映：太子33年老字號「七喜粥麵小廚」8月底告別花墟  網民不捨招牌雞腸麵

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