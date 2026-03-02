80年灣仔檀島咖啡餅店結業 負責人稱或是「新開始」 舖位獲中資遇見小麵進駐 租金平過90年代

坐擁80年歷史一間茶餐廳，其灣仔店即將結業，取而代之，舖址將進駐一間在港上市三個月的內地連鎖食肆，最新租金相比90年代，還要廉宜！

檀島咖啡餅店灣仔店，昨日（3月1日）結業，消息人士透露，該舖址早前2月中，以每月19.8萬租出，新租客為去年12月在港上市的「遇見小麵」，料月租約19.8萬，建築面積約1900方呎，呎租104元，租期更長達6年，由今年3月16日至2032年3月15日。

舊租客檀島咖啡餅店為香港第一代茶餐廳，深獲名人追捧，包括新民黨主席葉劉淑儀，以及保安局局長鄧炳強。臨別依依，舖內座無虛席，店外聚滿人群，除了老街坊外，更有市民得知老店即將結業，感到不捨，前來購買著名的酥皮蛋撻、脆皮菠蘿油等等。

檀島咖啡餅店灣仔3月結業 馳名192層酥皮蛋撻/咖啡/奶茶

代理料月租19.8萬

根據檀島第二代負責人楊劭業透露，雖然得到業主體諒，租金較高峰期減一半，惟生意額長期不足，加上人工營運成本支出龐大，故暫時結束灣仔分店。惟他又說，「結業或者是新開始」，希望食客不要悲傷，未來檀島或以新形式與大家見面。

根據地產代理透露，這個位於灣仔軒尼詩道176至178號聯星大廈舖址，1996年中月租25萬，隨後經歷金融風暴，於1999年7月至2002年7月，月租略減2萬至23萬，高峰期月租逾33萬，最新月租平過90年代，可見香港食肆及零售業面對困難。

即將進駐該舖位的遇見小麵，2014年成立，為中式川渝風味連鎖麵館，2024年進軍香港，去年12月5日在港交所主板上市，當時披露在港共有11間分店。雖然獲得熱捧，超購逾300倍，惟於在上市之前，突然捲入預製菜風波，上市當日深潛接近30%；不過，似乎未有阻礙該店拓展步伐。從網上資料可見，該店據點全部設於商場內，包括上環信德商場、黃埔新天地、旺角新世紀廣場，而上址灣仔店似乎是該店首個街舖據點。