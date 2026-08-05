太子33年老字號「七喜粥麵小廚」8月底告別花墟  網民不捨招牌雞腸麵

近日，有網民於社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」內分享，位於太子區的知名老字號「七喜粥麵小廚」的結業告示。該店宣布，因受到市區重建局對花園街及花墟一帶的收購重建計畫影響，宣布將於2026年8月31日拉下帷幕，結束其在該區長達33年的歷史。

太子「七喜粥麵小廚」結業！ 月底熄燈感謝街坊33年情

「七喜粥麵小廚」在太子店門外的結業告示寫道，品牌於太子屹立33年，然而隨著市建局收購花園街花墟一帶，將於8月31日光榮結業，告示中又特別感謝食客多年來一直的支持和愛戴。作為香港的經典食店，「七喜粥麵小廚」昔日曾於港九新界設有多家分號，而隨著太子店即將結業，該品牌僅保留土瓜灣及新蒲崗兩家門市。

招牌雞腸麵、爽滑魚皮、鑊氣小炒

雖然「七喜」的招牌打著主打粥品，但其菜單同時涵蓋多種地道港式風味，包括各式小吃、鑊氣小炒及特色煲仔菜。店內的特色美食如薑蔥拌魚皮、雞腸麵以及蜆芥鯪魚球等，一直深受大眾歡迎，更是許多市民深宵尋覓美食的熱門勝地。

網民嘆舊舖難敵時代巨輪

太子店的結業消息一出，隨即引發大批網民的討論與惋惜。不少街坊對其招牌食品讚不絕口，紛紛留言大讚「雞腸麵好好食」，亦有食客表示不捨：「我最愛食嘅雞腸河」；同時有人大力推介店內其他菜式：「上次嗌炒小菜同蝦子撈面幾好食」。不過，對於餐廳的定價，也有網民坦言：「係幾好食但貴」。看著區內老店逐漸消失，有網民無奈地感嘆：「條街舊店執淨佢呢間，都敵不過重建」。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

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