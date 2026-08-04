「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了

滿屋日本料理結業｜人氣日式放題品牌「滿屋日本料理」近日宣佈，其位於大埔的最後一間分店將於本月31日結業。該。該品牌一直以提供任食刺身及壽司聞名，大埔分店已在當區營運長達8年，隨著月底租約期滿，這間滿載街坊回憶的餐廳即將畫上句號。

「滿屋日本料理」全線結業 大埔店8月落閘 加碼推晚市無限時優惠

「滿屋日本料理」在社交平台上發帖指大埔店因租約期滿，將於8月31日結束營業，並形容食客的每一個微笑都是「全體員工最珍貴嘅回憶」，對於能為街坊服務感到榮幸。為答謝食客多年來的支持，該店更推出最後倒數的加碼優惠，逢星期一至四晚市（公眾假期除外），可享有無限時放題任食。

此外，「滿屋日本料理」的餐牌亦進行了升級，提供超過75款日式食品及熟食甜點，當中包括無限量供應的劍魚腩刺身、三文魚籽黑松露魚生杯、皇牌燒乳鴿王、粉絲蒸扇貝及馬來西亞極品凍榴槤等，讓食客在餐廳結業前能盡情享用各式美食。

網民大嘆惋惜：大埔已無高質日式放題

大埔「滿屋日本料理」的結業標誌著該品牌分店全線告一段落，不少網民惋惜地留言表示「一直都有幫襯」，直言大埔「已經無高質日式放題了」，甚至感嘆詢問「可唔可以唔執」。亦有食客讚賞該店雖然空間較小，但「刺身好新鮮」，形容大埔「最後一間像樣的日式放題都沒了」。同時，不少街坊期盼品牌未來能有機會重返大埔，留言表示「有機會的話，期待你哋喺大埔再開返，你哋啲嘢食真係好好味」。

品牌開業逾十年 姊妹品牌「御滿屋」維持營業

回顧品牌發展，「滿屋日本料理」開業至今已逾十年，曾在不同地區設立據點。隨著銅鑼灣及荃灣分店先後關閉，大埔店的停業亦意味著該品牌將全線結業。另一方面，其姊妹品牌「御滿屋日本料理」目前設於旺角及屯門的分店則未受影響，現時仍維持正常營運。

資料來源：滿屋日本料理-大埔店