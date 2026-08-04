大埔富善邨龍悅酒家結業！十年街坊聚腳地難敵虧損 網民嘆：屋邨酒樓已成夕陽

曾幾何時，香港幾乎每一個公共屋邨的商場內，總會有一至兩間傳統酒樓坐鎮。這類屋邨酒樓不單是解決三餐的地方，更是區內長者與街坊每天飲茶、聚腳閒聊的社區樞紐。然而，隨著時代變遷與營商環境轉差，近年的食肆結業潮似乎仍未見盡頭。如今，陪伴大埔街坊多年的老字號亦宣告退場，「屋邨必備酒樓」這個約定俗成的定律，未來恐怕會漸漸步入歷史。

大埔富善邨龍悅酒家結業 員工透露老闆無奈嘆「蝕本」

位於大埔富善邨的「龍悅酒家」，將於今年8月9日晚結業。（Google地圖圖片）

「龍悅酒家」價格親民，是邨內不少街坊的聚腳地點。（Google地圖圖片）

位於大埔富善邨的「龍悅酒家」，將於今年8月9日晚正式拉下帷幕，光榮結業。該酒家隸屬於昇悅集團旗下，與「龍薈」及「逸逸居」為姊妹品牌。大埔店結業後，食客日後若想尋回熟悉味道，只能轉戰品牌位於火炭或柴灣的其餘分店。

《星島頭條》就結業一事向該酒家查詢，獲店內員工親證結業消息。有員工無奈地透露，酒家在富善邨扎根近十載，惟近年生意每況愈下，老闆亦曾坦言「蝕本」、「唔做喇」。對於結業後的員工去向，據了解，資深員工可獲公司內部調配至其他分店繼續任職，但部分年資較淺的基層員工則暫未獲安排，面對突如其來的失業感到相當徬徨。

網民熱議「北上消費夾擊」：屋邨酒樓是夕陽行業

這宗結業消息在Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」傳出後，隨即引發熱烈討論。發帖網民形容該店為「老牌粵式酒樓」，向來主打平價點心、屋邨擺酒及團年飯，承載了無數大埔街坊的聚會回憶。

不過，許多網民對屋邨酒樓的前景並不樂觀。有人直言這類酒樓已淪為「夕陽行業」，指出現在甚少人會選擇在屋邨舉辦婚宴酒席，單靠早午茶市根本難以維持龐大的營運開支，形容其處境「只能夠當係一間大茶記」。更有網民一語道破殘酷現實，指業主與其減租，倒不如將偌大的舖位租予利潤更穩定的老人院或24小時健身室。

此外，客源斷層亦是致命傷。有留言指現時「有幾多後生年青人會去飲茶？」，認為茶樓往往只剩下長者「打躉」吹水，缺乏年輕客群，結業只是遲早的事。再加上大埔地理位置鄰近邊境，不少網民點出另一個核心死因：「咁近深圳，坐火車上去飲囉」，直指「北上消費真香」的熱潮，無疑成為加快本地街坊酒樓淘汰的催命符。

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