大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？

近日，連鎖快餐店大家樂的結業消息在網上引起熱議。有網民於Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，指黃埔其中一間大家樂分店門外已貼出結業告示，宣告光榮結業，消息一出，隨即引來不少街坊及網民討論，更有留言指對結果「意料之內」。

大家樂黃埔花園分店結業 網民：邊間？

大家樂黃埔天地百合苑商場分店即將結業。 (網上圖片)

該店貼出結業公告。 (網上圖片)

大家樂在黃埔花園一帶扎根多年，共有兩間分店，分別位於紅磡黃埔天地百合苑商場（第9期）地下，以及黃埔花園第一期商場地下。起初結業消息傳出時，不少街坊都感到一頭霧水，紛紛留言查問「邊間？」、「黃埔一期？九期？」，擔心自己常去的「飯堂」會消失。

根據網民分享的結業告示相片，內容寫道：「衷心多謝大家多年來的支持，本店將營業至8月4日（星期二）下午5時，日後請移玉步至黃埔一期分店繼續惠顧」。這則公告明確證實了即將結業的為第9期百合苑商場分店，並建議顧客可前往僅約7至10分鐘路程外的一期分店。

兩分店相距極近 網民嘆「意料之內」

對於第9期分店即將拉下鐵閘，不少街坊雖然感到少許惋惜，但網民卻普遍直指結果是「意料之內」。主要原因是兩間分店的步程僅需十分鐘內，地理位置重疊，在現今營商環境下，品牌選擇整合資源實屬合理之舉。

更有網民一針見血地點出另一個令大家覺得「唔可惜」的現實原因——該區餐廳時常有非食客久坐不走。有留言直指，這次結業策略能夠有效「杜絕涼冷氣唔消費既人」。在租金及營運成本雙高的挑戰下，將兩間鄰近的分店合併，集中火力營運一期分店，不但能提升翻檯率與營運效率，亦可減少座位被長時間霸佔卻無實際消費的壓力。這波結業潮同時也讓網民聯想到區內另一人氣食肆，有人打趣留言：「壽司郎應該成為唯一一間係黃埔花園有兩間店嘅食肆」。





圖片及資料來源：全港店舖執笠結業消息＠Facebook

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