尖沙咀「雞記潮州麵食」結業！26年老字號主打手打紫菜墨魚丸 網民驚訝：咁好生意都執

雞記潮州麵食結業｜位於尖沙咀的「雞記潮州麵食」近日宣佈結業，結束長達26年的經營歷程。這意味著又一家充滿本土風味的老店退出市場，讓大批食客感到無奈與不捨，紛紛在網上回味昔日品嚐「炸紫菜墨魚丸」及「黑豉油王撈粗」的美好時光。

尖沙咀26年老字號「雞記潮州麵食」結業 網民不捨馳名手打紫菜墨魚丸

「雞記潮州麵食」今日透過社交平台發布結業消息，指小店的最後營業日為8月31日（一）。至於結業原因，據透露是由於店東父母年邁，決定退休享受生活。店家在公告中感嘆「能走到今日，一切都得來不易」，並衷心感激食客們多年的支持，盼望能與各位「有緣再聚」。

網民：真係無辦法相信，咁好生意都執

結業消息傳出後，大批網民及食客均表示難以置信。不少網民震驚地表示「我真係無辦法相信」、「雞記咁好生意都執！以後冇得食」。許多食客對店內的招牌菜式依依不捨，紛紛留言指「我好鍾意食佢哋嘅炸墨丸撈」、「咁以後咪冇得再食炸紫菜墨丸黑豉油撈粗」。也有網民大讚該店「真材實料」且「開得夜」，直言「雖然好貴但佢炸嘢好食」，對於如此受歡迎的店舖亦要結業感到十分可惜。

屹立尖沙咀26年 主打潮州粉麵及小吃

坐落於尖沙咀加拿分道的「雞記潮州麵食」創立於1998年，多年來主打潮州特色粉麵及小吃，如手打紫菜墨魚丸、黑豉油王撈粗、欖菜肉卷、生煎墨魚餅等。其中，該店的招牌美食「炸紫菜墨魚丸」外皮酥脆、內餡彈牙，並帶有濃郁的紫菜香氣，一直以來都是許多食客的必點之選。

資料來源：kaikeenoodle＠Instagram