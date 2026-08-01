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華富邨半世紀「銀都冰室」無聲結業 招牌絲襪奶茶成絕唱 街坊哭訴：光榮完成歷史任務

飲食
更新時間：14:26 2026-08-01 HKT
發佈時間：14:26 2026-08-01 HKT

華富邨銀都冰室結業｜老店悄然結業往往令人惋惜。近日，位於華富邨、陪伴街坊逾半世紀的銀都冰室被發現無聲結業，大閘外貼出了「光榮結業」的告示。這間作為電影取景地的老字號，招牌手工絲襪奶茶或成絕響，街坊對此深感愕然與不捨。

華富邨「銀都冰室」貼結業公告無預警退場 嘆58年歷史萬般不捨

隨著華富邨重建在即，第一批居民預計將於2026年開始搬遷，而銀都冰室則選擇了不事先張揚的方式悄然退場。昨日，有街坊原打算前往光顧，卻赫然發現大閘已經貼著「光榮結業」四個大字，而冰室的社交平台簡介亦更新為「多謝支持，已結業」。結業公告中，冰室感激客人多年來的風雨同路，並對突如其來的結業消息感到抱歉。

街坊不捨分享集體回憶：有嘅時間要珍惜

銀都冰室結業的消息在網上傳開後，引發大批街坊與網民的熱烈討論及懷緬。不少人分享了與冰室的珍貴回憶，有網民憶述中學時代「每日8點都和同學在此歎咖啡」；也有人懷念昔日的味道，稱這裡是「人生飲第一杯凍檸茶嘅地方」，同時亦有網民慨嘆在城市變遷下，老店隨時會在「叮一聲」間消失，呼籲大眾「有嘅時間要珍惜」。

對於店主選擇無預警離場，有網民推測或許是「不想某些食客蜂擁而至，懷打卡」，認為這對慣常光顧的邨民而言「確實是一種失落」，但仍祝願店主一切安好，形容冰室已「光榮完成歷史任務」。

開業逾半世紀 保留60年代裝潢兼電影取景地

1968年開業的銀都冰室是華富邨內歷史最悠久的食肆之一。冰室多年來保留了六十年代的原有裝潢，如市政事務署的「嚴禁隨地吐痰」告示牌、紙皮石地板、卡位及通花磚牆等，讓人踏入冰室彷彿進入時光機。此外，冰室曾是電影《29+1》的取景地，其自家製手作絲襪奶茶更曾榮獲「港式奶茶文化貢獻大獎」，近年亦有與本地品牌推出樽仔奶茶系列。

資料來源：alex_yeung_hm21.0975＠Threads

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