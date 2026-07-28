初代人氣火鍋放題「大鍋口」疑全線結業！佐敦最後分店悄然落幕 網民大嘆：香港飲食愈來愈窄

飲食業寒冬，香港餐飲界近日又再度傳來令人惋惜的消息。陪伴港人多年的初代人氣火鍋放題——「大鍋口海鮮火鍋」，疑已全線結業。這間曾掀起任飲任食熱潮的火鍋店，其最後一間位於佐敦的分店近日悄然落幕，讓不少火鍋迷大感錯愕與惋惜。

大鍋口海鮮火鍋首創晚市任食模式 主打平靚正雞煲火鍋

翻查資料，大鍋口海鮮火鍋於2010年創立，首間店舖設於荃灣大鴻輝中心（前身為英皇娛樂廣場）。當年創辦人看準港人對打邊爐的熱愛，無懼高昂租金，破天荒首創晚市專注提供無限量任食火鍋的單一經營模式，不供應其他小炒。這種讓顧客以固定價格盡情享受海鮮與多樣配料的創新概念，堪稱開創香港火鍋放題的先河。

$198起歎盡手切肥牛海鮮 高峰期三店晚晚排長龍

餐廳一直主打「平靚正」雞煲火鍋，成人最低只需$198起，即可享受長達2小時的任飲任食體驗。食客可先品嚐惹味雞煲，隨後再加入清湯、麻辣等特色湯底「打邊爐」。手切肥牛、各款手打丸、蝦滑、鱔片、醉雞及鮮蝦等新鮮食材一律任點任食。在全盛時期，大鍋口於荃灣、旺角及佐敦設有三間分店，每逢晚市必定大排長龍，成為不少港人心目中與親朋好友歡聚的「火鍋聖地」。

客服無人接聽 網上平台標示結業

然而，面對近年餐飲業的挑戰，大鍋口亦未能獨善其身。曾經晚晚爆滿的荃灣及旺角分店先後落下帷幕，僅餘佐敦莊士倫敦廣場12樓的分店苦撐。官方網頁在今年6月底仍有更新資訊，惟近日有網上食店搜尋平台已將該店標示為「結業」，而官方客服熱線亦一直處於無人接聽狀態，標誌著這間擁有十多年歷史的老字號或已正式畫上句號。

網民大嘆不捨：香港飲食愈來愈窄

大鍋口結業的消息傳出後，隨即在網上討論區引起迴響。有網民發文感嘆：「令人傷心嘅消息，佐敦大鍋口執咗笠。」亦有熟客對此表示無奈：「終於都頂唔住，去親都得三分一有人，我覺得價錢同質素都可以，當年仲要排晒隊。」更有網民由大鍋口的結業，引申至對本地餐飲業前景的擔憂，大嘆：「香港飲食愈來愈窄，以前排隊嘅舖頭只係歌舞昇平嘅時侯有生意啫。」從昔日的高峰期三店間間排隊，到如今最後一間分店黯然離場，這份火鍋滋味如今只能留在食客的記憶之中。



圖片及資料來源：大鍋口海鮮火鍋專門店

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