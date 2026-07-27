意粉屋太古城分店結業！半年連執3間 全港僅剩4分店 網民憂品牌發展：要頂住呀

對於不少香港人而言，「意粉屋」（The Spaghetti House）是充滿童年回憶的「西餐啟蒙」。不過，這個擁有47年歷史的本地餐飲品牌，近年正面對縮減規模的挑戰。意粉屋近日宣布，在太古城中心屹立數十年的分店將於今年8月初正式結業，成為品牌近半年內關閉的第3間分店，全港分店買少見少。

意粉屋太古城分店8月結業 推告別優惠88折

意粉屋太古城分店於結業前推出告別優惠。

意粉屋日前透過社交平台發出「沉重消息」，證實太古城分店因租約期滿，即將與街坊告別，最後營業日訂於2026年8月5日。為了答謝食客多年來的支持並作完美道別，該店特別推出「最後召集」福利，顧客凡惠顧全日大餐牌食品均可享88折優惠。

此外，店方更會向到店消費的食客派發大餐牌7折優惠券，適用於沙律、薄餅、意粉及主食類，鼓勵食客日後轉戰尖沙咀北京道或銅鑼灣翡翠明珠分店繼續支持。

街坊網民大感惋惜 「銅鑼灣店要頂住！」

意粉屋於太古城屹立數十年，結業消息一出，大批街坊頓感惋惜。 （網上圖片）

意粉屋品牌於1979年由澳洲及英國籍創辦人攜手成立，曾是港人的「西餐啟蒙」。 （網上圖片）

太古城店結業消息一出，隨即惹來大批網民留言表達不捨。有老顧客憶述該店歷史，指餐廳由以往大家樂舊址搬到現時太古城中心一樓，一直陪伴街坊成長，更有移居海外的港人表示該店是昔日常去的飯堂。

不少人對結業感到詫異，直言餐廳平日人流暢旺，慨嘆「飲食業難做，租又唔平」。眼見分店數目銳減，港島區僅剩一間，有家長級網民焦急地為品牌打氣：「Omg，銅鑼灣分店要頂住呀！我個仔最鍾意食意粉屋，直頭當正飯堂咁！」大家紛紛集氣，期望這個滿載集體回憶的品牌，能在汰弱留強的市場中找到新出路。

47年港產品牌 半年執3間全港僅餘4分店

回顧意粉屋的發展史，品牌早於1979年由澳洲及英國籍創辦人攜手成立，首店設於銅鑼灣勿地臣街。在那個西餐廳選擇寥寥可數的年代，意粉屋憑著親民定價與多元化口味，成功打入本地中檔市場。自1991年被大家樂集團收購後，更乘勢大幅擴張，推出迎合港人口味的特色芝士火鍋與意粉，全盛時期曾在全港坐擁高達26間分店。

然而，在餐飲業競爭白熱化及租金壓力雙重夾擊下，分店網絡近期頻繁變動。繼灣仔店於2025年初結業後，將軍澳Popcorn店及旺角中心店亦先後於今年初及5月黯然退場，意粉屋品牌一度全線撤出九龍。隨著太古城店即將落下帷幕，品牌於短短半年間已有3間分店結業。太古城分店結業外，屆時全港僅剩下4間分店，分別位於沙田新城市廣場、荃灣廣場、銅鑼灣翡翠明珠廣場，以及全新進駐的尖沙咀北京道。