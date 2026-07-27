屯門羊城火鍋海鮮酒家結業！一區連執3間 曾推$10乳鴿救市不果 網民慨嘆：遲啲係咪香港無酒樓了？

本港餐飲業步入寒冬期，結業潮持續蔓延，再有植根社區多年的街坊食肆黯然退場。位於屯門良德街海麗商場的「羊城火鍋海鮮酒家」近日於門外貼出結業告示，宣佈將於今年8月上旬結束營業。更令人惋惜的是，店員證實該品牌於屯門區的三間分店已全數落幕，區內正式一店不剩，讓不少老顧客大感唏噓。

屯門羊城火鍋海鮮酒家 告別十載街坊情

位於屯門良德街海麗商場的「羊城火鍋海鮮酒家」宣佈結業。（網上圖片）

店方近日貼出「停業通告」，宣佈2026年8月2日為最後一個營業日。（香港茶餐廳及美食關注組＠Facebook 圖片）

羊城火鍋海鮮酒家在區內屹立十數載，向來是街坊早上一盅兩件、晚市歡聚的熱門聚腳點。然而，店方近日貼出的「停業通告」，通告以「感恩有您，一路同行」為題，宣佈2026年8月2日為最後一個營業日。店方在文中感性道謝，感激顧客多年來在順逆境中的支持與包容，形容街坊的支持與歡笑是團隊「最珍貴的回憶」，並對厚愛致以衷心感謝。

屯門區三店全線結業 割價救市無力回天

酒樓近年曾積極自救，推出多項晚市激減優惠。（網上圖片）

翻查資料，羊城主打各式傳統點心如蝦餃、奶皇包等，其燒味亦備受推崇，有食客大讚其原隻玫瑰豉油雞僅售70元，性價比極高。面對近年經營環境逆轉，酒樓曾積極自救，推出多項晚市激減優惠，例如「優惠六選一」中包含震撼價10元的燒乳鴿，以及98元的清蒸大花尾龍躉等，期望以薄利多銷策略挽回客源。

無奈各項優惠最終未能扭轉劣勢，依然難逃結業命運。據店員證實，除了海麗商場店，位於富泰及大興的另外兩間屯門分店早前亦已結業，意味著羊城在屯門區已全線結業。

網民惋惜傳統酒樓沒落 慨嘆「被時代淘汰」

羊城結業的消息在網上群組迅速發酵，惹來大批網民熱議。不少老顧客對此大感不捨，稱讚該店「點心新鮮、燒味好味、晚飯抵食」，直言光顧了十多年，沒想到這間老店「沙士、新冠都唔死得」，卻在今天倒下。

有網民一針見血地點出傳統酒樓的經營困境，指出目前酒席生意大幅減少，加上租金高昂，「唔使錢租，都唔夠錢頂人工」，單靠日常茶市實難以維持營運。更有街坊無奈慨嘆：「遲啲係咪香港無酒樓了？咁啲蝦餃、燒賣去邊度食呀？唔通要食叮叮（微波爐食品）？」道出港人對失去聚腳點的失落，亦反映了大眾對傳統飲茶文化或「被時代淘汰」的擔憂。



圖片及資料來源：香港茶餐廳及美食關注組＠Facebook

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